Отношение к Новому году изменилось: меньше восторгов, больше нейтральных реакцийПо вопросам железнодорожной аварии пассажирского поезда №11 Мурманск – Санкт-Петербург можно обратиться на «горячие линии»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.12.24 19:30

Трагедия на станции Княжая унесла жизни двух человек

За жизнь ещё 25 пассажиров борются врачи. Возбуждено уголовное дело. Оказание помощи пострадавшим находится на контроле прокурора Мурманской области Сергея Паволина.

Напомним, 18 декабря вечером в пассажирский поезд дальнего следования Мурманск – Санкт-Петербург на станции Княжая въехал товарный состав. Всего в крушении пострадали 27 человек, двое из которых погибли. Людей, получивших травмы, направили в Кандалакшскую ЦРБ, Апатитско-Кировскую и Полярно-Зоринскую больницы.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Врачи делают всё необходимое, чтобы пассажиры, которые сейчас в больницах, пошли на поправку. Люди, которые были размещены в пункте временного размещения, большинство из них отправлены по домам на специальном транспорте, а основная часть пассажиров продолжила свой путь в Санкт-Петербург».

На место крушения поезда оперативно прибыли как спасательные службы, так и неравнодушные северяне. В числе волонтёров оказалась и команда юных хоккеистов «Арктика». Ребята ехали в первом вагоне поезда на соревнования в Вологодскую область и не растерялись во время ЧП. Подростки помогали сотрудникам МЧС искать пострадавших.

Воспитанники танцевального коллектива из Гаджиево так же целы и продолжают путь на фестиваль в Казань, сообщил глава ЗАТО Ильяс Мазитов. \

Дина Рыгина, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Мурманской области: «По предварительной информации, в результате происшествия сошли с рельс четыре вагона пассажирского поезда. К месту происшествия незамедлительно были направлены оперативные службы и спасательные подразделения. На базе «телефона доверия» ГУ МЧС России по Мурманской области работают психологи МЧС России, за помощью можно обратиться по номеру телефона 8(8152) 39-99-99».

По неофициальным данным, авария произошла, когда машинист товарного поезда остановил вагоны на горе из-за возгорания главного выключателя.  Чтобы устранить поломку специалисты вышли из поезда и поставили под его колеса 5 останавливающих башмаков, однако, этого не хватило и многотонный состав покатился по склону.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Итоги года: какие сферы и профессии в Мурманской области оказались самыми «богатыми» в 2024 году
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Ирина
17.12.24 23:33
Вот это поворот событий! Одноклассницы! Видимо Светлана за что-то мстит Марине! Почему нет ни слова о том,что она пыталась подсказать Марине, что так дела не делаются, по старой дружбе школьной .Сразу
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
Юрий
08.12.24 14:27
Был на СВО было ранения не как не могу получить выплаты губернаторские и 3 миллиона и за медаль нет. Осколки в позвоночнике *** Юрий, Вам нужно обратиться в Государственный Фонд "Защитники Отечеств
Комментарий к новости:Выплату для участников СВО из числа военнослужащих по контракту увеличили
Алексей
08.12.24 12:49
У нас вся страна так работает, какое удивление...в любой больнице от мокб до мокмц при желании можно найти нарушений, которые будут основанием для закрытия. С Уважением гражданин, врач, филантроп
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
-Правовая консультация (18+)Правда и мифы об удержаниях из заработной платы
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире23:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)23:30«Психосоматика. Другая медицина». Научно-популярная программа (16+)00:25«Психосоматика. Другая медицина». Научно-популярная программа (16+)
-PRO Деньги (16+)Экономист Виктор Ляшок: средний размер больничных в новом году составит две тысячи рублей в день-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 64 копейки, евро теряет 55 копеек-PRO Энергетику (18+)Общественность одобрила проект размещения двух новых энергоблоков Кольской АЭС-2 в г. Полярные Зори-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 19 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Расширены гарантии лиц, принимающих участие в специальной военной операции
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика