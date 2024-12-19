Трагедия на станции Княжая унесла жизни двух человек

За жизнь ещё 25 пассажиров борются врачи. Возбуждено уголовное дело. Оказание помощи пострадавшим находится на контроле прокурора Мурманской области Сергея Паволина.

Напомним, 18 декабря вечером в пассажирский поезд дальнего следования Мурманск – Санкт-Петербург на станции Княжая въехал товарный состав. Всего в крушении пострадали 27 человек, двое из которых погибли. Людей, получивших травмы, направили в Кандалакшскую ЦРБ, Апатитско-Кировскую и Полярно-Зоринскую больницы.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Врачи делают всё необходимое, чтобы пассажиры, которые сейчас в больницах, пошли на поправку. Люди, которые были размещены в пункте временного размещения, большинство из них отправлены по домам на специальном транспорте, а основная часть пассажиров продолжила свой путь в Санкт-Петербург».

На место крушения поезда оперативно прибыли как спасательные службы, так и неравнодушные северяне. В числе волонтёров оказалась и команда юных хоккеистов «Арктика». Ребята ехали в первом вагоне поезда на соревнования в Вологодскую область и не растерялись во время ЧП. Подростки помогали сотрудникам МЧС искать пострадавших.

Воспитанники танцевального коллектива из Гаджиево так же целы и продолжают путь на фестиваль в Казань, сообщил глава ЗАТО Ильяс Мазитов. \

Дина Рыгина, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Мурманской области: «По предварительной информации, в результате происшествия сошли с рельс четыре вагона пассажирского поезда. К месту происшествия незамедлительно были направлены оперативные службы и спасательные подразделения. На базе «телефона доверия» ГУ МЧС России по Мурманской области работают психологи МЧС России, за помощью можно обратиться по номеру телефона 8(8152) 39-99-99».

По неофициальным данным, авария произошла, когда машинист товарного поезда остановил вагоны на горе из-за возгорания главного выключателя. Чтобы устранить поломку специалисты вышли из поезда и поставили под его колеса 5 останавливающих башмаков, однако, этого не хватило и многотонный состав покатился по склону.