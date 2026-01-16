Трагедия с пропажей туристки, которая произошла на новогодние праздники в Кольском районе, потрясла всю страну

В связи с этими событиями в Центре управления регионом организовали межведомственную встречу. На ней участником предстояло обсуждение вопроса усиления мер безопасности при оказании услуг айс-флоатинга.

1 января во время группового занятия айс-флоатингом - плаванием в ледяной воде в специальных гидрокостюмах, 57-летнюю туристку из Беларуси унесло течением реки от Поморской набережной в Коле.

Сейчас поиски женщины временно приостановлены до улучшения погодных условий, об этом стало известно на совещании, которое организовало Министерство туризма и предпринимательства Мурманской области. Главная цель встречи - предотвратить подобные инциденты в будущем.

Марта Говор, министр туризма и предпринимательства Мурманской области: «Мы все понимаем, что эта тема архиважная».

Сотрудники спасательных структур выделили самые распространенные замечания по безопасности в оказании услуг айс-флоатинга. Например, некоторые инструкторы не привязывают к гидрокостюмам тросы. Это повышает риск того, что человека может унести течением. Также гидам необходимо уделять должное внимание и состоянию самого костюма.

Дина Рыгина, начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Мурманской области: «Качество костюмов должно проверяться».

Услуги, предоставляемые туристам и местным жителям на территории акватории, требуют от туроператоров высокого уровня квалификации и подготовки.

Александра Низовец, президент Федерации серфинга Мурманской области: «Он должен оценивать риски по погодным условиям».

Встреча на данную тематику стала первой. Её основная цель – выявить основные упущения в вопросе обеспечения должных условий при оказании услуг на воде и повысить уровень безопасности отдыха туристов в нашем регионе.