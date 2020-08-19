Трагедия в Шереметьево – больше вопросов, чем ответов

Нельзя возлагать ответственность на пилота за катастрофу самолёта «Sukhoi Superjet 100» в Шереметьево 5 мая 2019 года пока не готовы результаты расследования Межгосударственного авиационного комитета. Такое мнение высказал одному из изданий президент Шереметьевского профсоюза лётного состава Игорь Дельдюжов.

По его словам, эксперты должны выяснить причины катастрофы, но пока нет даже промежуточных итогов расследования. При этом сам глава профсоюза раскрыл новые подробности происшествия. По его данным, пилоту «SSJ-100» Денису Евдокимову, которого сейчас судят за гибель 41 пассажира, ни разу не давали «летать» на тренажёре в режиме прямого управления, в котором ему пришлось сажать самолёт.

Глава профсоюза также обратил внимание на то, что погибшие пассажиры находились в салоне в странном положении: они лежали друг на друге на границе салона экономкласса и бизнес-класса. Возможно, считает он, люди пытались спастись от огня, идущего сзади, который попал в салон, потому что по какой-то причине во время движения самолёта открылась задняя дверь. Возможно это ошибка персонала воздушного судна. Эксперт также указал, что на сгоревшем «SSJ-100» вместо положенных четырёх бортпроводников было три.