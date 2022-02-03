Трагикомедию об одиночестве и страхе представляет северянам Николай Бендера

Как уверяет художественный руководитель, он наконец-то понял, в какой форме преподнести пьесу, ожидавшую своего времени «на полке» более 20 лет.

Пьеса хорошего друга Николая Бендеры, сценариста и драматурга Армена Ватьяна, долгое время ждала своего звёздного часа, признаётся актёр и художественный руководитель театра современной комедии. Спектакль «Девушка в подарок», уверен Николай Брониславович, должен быть именно таким: серьёзным, с моралью и смехом сквозь слёзы.

Николай Бендера, художественный руководитель Театра современной комедии: «Я не знал, я мучился несколько лет, думал, как подступиться к этой теме, думал, как её обрести, чтобы мы со сцены не назидательную работу вели, а показать в лёгкой форме серьёзные вопросы. Родилась идея, потому что меня волнует тема одиночества: у нас много людей, даже молодёжь… Они назначают свидания в кафе, а сами сидят в телефонах. Разве они не одиноки? Одиноки, правильно же?».

Артисты художественного руководителя поддерживают, всегда готовы примерить на себя новые роли, сыграть необычного персонажа и оказаться в непривычной ситуации.

Радмир Габдрахманов, актёр театра и кино: «Актёр, мне кажется, всё должен играть: и трагедию, и комедию. В данном случае, как я уже сказал, наша комедия – высокая комедия, высокоморальная комедия, но при этом житейская, обычная история, которая заканчивается хэппи-эндом, несёт позитив людям».

Способствуют удачной игре и напарники – коллеги по сцене. Зритель чувствует, насколько комфортно актёрам друг рядом с другом. Поэтому в откровенной постановке с неловкостью проблем нет.

Александр Лымарев, актёр театра и кино: «Не знаю, у меня всегда легко это происходит: со всеми можно найти общий язык. Мне всегда везёт на команды, на партнёров».

В связи с непредвиденными обстоятельствами актёрский состав перед гастролями в Мурманской области пришлось экстренно менять, так, например, вместо Александра Тютина на сцену вышел Радмир Габдрахманов. А роль, которую исполняла Мария Дудкевич досталась Евгении Лезгинцевой. Но внезапно команда поняла, что именно в таком варианте они и должны были предстать перед мурманским зрителем.

Особенно остро это почувствовалось в Заполярном, когда Евгения переступила порог родного Дворца культуры, в котором, как оказалось, ещё ребёнком играла в самодеятельном коллективе.

Евгения Лезгинцева, актриса театра и кино: «Когда я уже практически перешла в старшую группу, мне обещали красивый кокошник (он был только у старшей группы с 5 лет): он был из бисера, он весь сверкал, он был просто потрясающий. Я очень хотела его… И меня увезли в Москву. И я себе пообещала, что у меня обязательно будет такой кокошник и я обязательно выйду на сцену. Потом я поступила на другую профессию, в другой институт, отучилась».

В итоге, Женя надела головной убор в театре Филатова в спектакле про Федота - стрельца, где актриса играла Марусю. Но вернёмся к «Девушке в подарок». Неожиданный финал спектакля ещё успеют оценить мурманчане: в столице Заполярья комедию покажут 4, а уже 5 февраля актёры выступят в Мончегорске, 6 - в Североморске.