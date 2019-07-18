Трансформаторные будки в городе становятся арт-объектами

Мурманск не отстает от общей тенденции больших городов, в которых трансформаторные подстанции давно стали урбанистическими арт-арт-объектами. На проспекте Ленина разноцветные стены удачно вписались в архитектуру домов сталинской постройки.

«Мурманск - столица Арктики!» - так звучит слоган нашего города, яркие буквы которого с помощью трафарета старательно наносят ребята из Дома молодёжи. Они хотят видеть свой город современным и красочным. Всего за лето планируется украсить граффити более 12-ти трансформаторных подстанций.

«Город у нас северный, а с яркими пятнами, которые появятся, уже приятней будет жить», - уверен Антон Занин, сотрудник муниципального учреждения «Дом молодёжи».

Кроме подстанций молодёжь Мурманска до наступления холодов превратит в арт-объект строительные ограждения вокруг бывшего кинотеатра «Родина». Для этих целей провели конкурс современного изобразительного искусства «Городские истории» и выбрали две композиции, которые и нанесут на забор.

Наверняка такое творчество придётся по душе всем жителям и гостям города. А ребята в очередной раз показали, как с помощью кисти и красок можно за пару дней превратить серую, неприметную стену в дизайнерский предмет искусства.