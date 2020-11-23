Трансплантация костного мозга – жизнь для многих больных

Каждые 20 минут один человек в России узнает, что у него рак крови. Спасением многих пациентов может стать трансплантация костного мозга. Однако, на родственного донора могут рассчитывать менее четверти больных, остальным требуется помощь незнакомых людей.

Впервые в Мурманской области с 25 по 29 ноября пройдут «Дни заполярного донора», на которых северянам подробно расскажут о важности этой процедуры.

В программе просветительской кампании «Дни заполярного донора», которая пройдёт с 25 по 29 ноября в Мурманской области, запланированы лекции, конкурсы и уроки для детей. Их проведут в онлайн-режиме. К некоторым трансляциям смогут присоединиться все желающие. В преддверие начала акции на площадке МАГУ состоялась дискуссия «Как привлечь мурманчан к донорству костного мозга».

Наталья Рашева, представитель МАГУ, председатель Общественной палаты Мурманской области: «И Мурманский арктический государственный университет и Общественная палата совместно пытаются решать непростой вопрос по увеличению численности доноров, которые могли бы быть в реестре доноров костного мозга. Потому что у нас в России всего 135 тысяч доноров. Если брать в сравнение США, где 10 млн доноров, а в Израиле 9,2 млн, то выводы мы делаем сами».

На встречу со студентами, которым уже исполнилось 18 лет, пришёл донор костного мозга – мурманчанин Алексей Иванов. Он пожертвовал свой костный мозг человеку, умирающему от лейкемии. Причём, это был его первый такой опыт. Произошло это в 2016 году, когда мужчина вместе с коллегами сдал кровь в регистр.

Алексей Иванов, донор костного мозга: «Прошло четыре года. Неожиданно мне поступил звонок в феврале 2020 года. Мне сказали, что произошло совпадение и есть больной человек и ему нужна помощь».

На раздумье Алексею дали три дня. Но молодой человек быстро согласился помочь больному и поехал в Санкт-Петербург для сдачи костного мозга. Там мужчина узнал все подробности проведения этой процедуры.

Алексей Иванов, донор костного мозга: «Под наркозом человеку из тазобедренной кости делают пункцию костного мозга. А второй вариант, как мне кажется, более щадящий, через кровь. Человек принимает специальный препарат пять дней, а потом кроветворные клетки – это и есть костный мозг, выделяются из крови и собираются в особый контейнер».

Донорство костного мозга - анонимная процедура и Алексей не знал, кому помог. Только недавно ему сообщили, что это был мужчина из Новосибирска и приживаемость его кроветворных клеток пациенту составила 98%. Больше по закону узнать невозможно.

Тем не менее, важность такой процедуры очевидна, это спасение человеческой жизни. И каждый способен сотворить чудо, не жертвуя ничем, кроме частичек своей крови.