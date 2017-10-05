«ТРАССА» - испытание масскультурой

X Фестиваль молодёжного творчества «ТРАССА» - семь площадок, несколько танцевальных, вокальных и театральных. Часть этапов конкурса, которые проводятся в разных городах Мурманской области, уже состоялась. Участники посетили мастер-классы от профессионалов своего дело – музыкантов, хореографов, исполнителей.

Каждая площадка фестиваля «ТРАССА» имеет свое название. Например, конкурс клубного танца и брейк-данса организаторы наименовали «Пит-стоп». Почему этап получил позаимствованное из мира автогонок обозначение, сказать сложно. Но выкладывались участники, что есть сил, и кроме уже приобретенных умений двигаться и замирать, нарушая мыслимые и немыслимые законы гравитации, перенимали навыки у профессиональных танцоров Максима Шушкевича и Артёма Родина.

Батл между поклонниками брейк-данса отгремел в мурманском клубе «Ледокол». А вот местом для организации фестиваля эстрадного и современного танца стал ДК «Металлург» в Кандалакше. В первый день конкурса один из участников жюри провёл для региональных ансамблей ликбез по направлению «Джаз-модерн». Пару уроков исполнителям дала специально приехавшая из Санкт-Петербурга Екатерина Одинцова, танцовщица основного состава балета «TODES».

Но как бы интригующе не старались двигаться участники танцевальных групп, выглядеть так же эпатажно, как члены команды «Рок мотор» - ещё одной площадки трассы, они точно не смогут.

Коллективы со всей области вышли на сцену дома культуры «Октябрь» в Заполярном., где показали всё, на что они способны: пели на английском, русском языках и совершенно дико вели себя на сцене и за её пределами, соответствуя лучшим канонам жанра.

Завершиться фестиваль молодёжного творчества «ТРАССА» в конце октября большим гала-концертом, в котором будут задействовано большинство участников проекта.