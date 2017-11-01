«Трасса» финишировала, но это не конец пути

Региональный фестиваль молодёжи в этом году состоялся уже в 10-й раз. Самый яркие моменты фестиваля участники ещё раз продемонстрировали на гала- концерте.

Фестиваль «Трасса» - это главное молодёжное событие в жизни региона. С сентября по октябрь 300 участников со всей области соревновались на 7 творческих площадках. Состязания проводились не только по вокалу, но и в танцах, фотомастерстве, журналистике. Название каждого направления необычно и даже сбивает с толку: антифриз, питстоп, асфальт - всё на дорожную тематику

Победительницы площадки современного танца «Хайвей» Мария и Александра впервые танцуют вдвоем. Накануне случилась неожиданная замена из-за травмы партнера. Так что самым сложным было для них быстро сработаться, рассказывают девчонки. «Трасса запомнилась эмоциональным волнением и радостью, так как было прикольно», - говорит Мария Ларина, участник фестиваля «Трасса».

На протяжении многих лет «Рок-мотор» - одна из самых любимых площадок фестиваля. Именно здесь рождаются будущие рок-звезды заполярной сцены. К слову, каждый год на фестиваль приезжают интересные гости, которые знакомят участников с миром взрослой музыки. Гости рассказывают, например, как самим устроить тур по стране.

Участники группы «Вакинг-хокинг» погрузили зрителей в космос. Как объясняет вокалист Сергей Данилин, стиль их музыки имеет самое прямое отношение к звездам.

Юные журналисты смогли пообщаться с редакторами и корреспондентами действующих редакций и задать свои вопросы. Больше всего будущих акул пера интересует то, как писать заголовки так, чтобы людям захотелось прочесть новость. Секретами профмастерства и историями из жизни поделилась шеф-редактор «Арктик-ТВ» Вероника Селиверстова.

- «Трасса» прошла, может быть, масштабнее, может, нет, - отмечает Александр Каширин, главный специалист отдела Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области. - В юбилейный год мы решили отдать приоритет традициям, хотя мы пробовали разные форматы – увеличили количество площадок.

Позже лауреаты фестиваля будут представлять регион на Всероссийском форуме. Сегодня можно с уверенностью заявить, что «Трасса»-2017 пройдена, но это не конец пути. В следующем году организаторы обещают новые форматы и площадки, где каждый сможет проявить себя.