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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.06.20 19:30

Трассу временного железнодорожного пути приходится прокладывать с помощью взрывов

Строительство железнодорожной ветки в обход рухнувшего моста через реку Кола продолжается. Неподалёку от посёлка Молочный строители наткнулись на скальную породу. Военным сапёрам, которые помогают прокладывать путь, пришлось взрывать гранит.

Железнодорожную линию по проекту Мурманского транспортного узла возводят в рекордные сроки. Железная дорога пройдёт до блокпоста «9-й километр», оттуда поезда будут идти по законсервированной мурмашинской ветке до Мурманска. За несколько дней рабочие проложили более 3 километров рельсов и уже миновали посёлок Молочный. Однако за ним наткнулись на скальную породу. Единственный способ продолжить строительство - проведение буровзрывных работ. Для этого пригласили военных сапёров.

Юрий Сердечкин, заместитель губернатора Мурманской области: «Сегодня будет первый подрыв. Для того чтобы его осуществить, рабочим пришлось пройти несколько очень сложных мест. Прямо за скалой, где сейчас будут взрывы, расположен водовод. Это водовод диаметром 1200 сантиметров, который идёт на город Мурманск и обеспечивает большую часть жителей питьевой водой».

Водовод пришлось переносить. Рабочие «Мурманскводоканала» вырезали часть старой трубы, а новую проложили вдали от железной дороги. Снабжение Мурманска временно переключили на резервную линию. Вода в город сейчас поступает из озера Большое и реки Кола. Сделали это оперативно, так что неудобств мурманчанам не доставили.

Андраник Мусатян, генеральный директор ГОУП «Мурманскводоканал»: «Работы по перекладке водовода все закончены. Сам водовод в пятницу был заполнен, опрессован давлением 3,5 килограмма, он находится в рабочем состоянии и готов к работе. На сегодняшний день задвижки с двух сторон закрыты, этот участок перекрыт, водовод в снабжении города не участвует. Фактически идёт подача воды по другим линиям. Вопросов в городе никаких нет, мы за этим смотрим постоянно. Сейчас давление в водоводе 0,5 килограмма. Снизили специально, если будет какой-то разрыв трубы от взрыва, чтобы не было очень уж громадного фонтана».

Осторожность - не лишнее. Рядом с трубой, где будет проходить железная дорога, сапёры заложили почти 4 тонны взрывчатки на глубину от 7 до 8 метров. Готовились и сверлили шурфы трое суток. Для этого на место стянули огромное количество военной техники. В том числе и новые бурильно-ударные машины БУМ-2. Взрыв по плану должен быть мощный,  поэтому всех наблюдателей с места проведения работ отодвинули почти на километр. Таковы правила безопасности.

Взорвали скалу аккуратно. Кроме громкого хлопка и небольшой дрожи земли никаких последствий сторонние наблюдатели не заметили. Тем не менее, твёрдая порода в эпицентре превратилась в груду каменных обломков. Её уберут, после чего строители продолжат возведение железнодорожного полотна.

Восстановить сообщение с Мурманском необходимо быстро. Ведь многие жизненно важные грузы в город доставляют именно поездами.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Все работают в круглосуточном режиме. Полностью вся работа чётко организована. Правительство области со своей стороны делает всё, что необходимо. В том числе все вещи, связанные с подачей тепла и воды, всё сделано своевременно нашими силами. Поэтому РЖД, привлечённая строительная компания, подрядчик Мурманского транспортного узла, плюс военные, все они работают чётко, слаженно. Очень надеюсь, что это позволит сроки не сорвать».

Закончить строительство планируют к 23 июня. В этот день по новой ветке должны будут пойти первые грузовые составы.

Такие темпы на качество железной дороги не повлияют, говорят представители правительства. За этим строго следят. А вот пассажирам придётся ездить до посёлка Выходной, пока не восстановят мост через реку Кола.

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Последние комментарии

Анатолий К.
31.05.20 19:42
А ведь это х******о, грозит неделя простоя для торгового порта, другим крупным строительным компаниям. "Ворота в Арктику" оказались с дефектом! * - купюры внесены редакцией.
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МаринаФ
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