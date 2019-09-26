Траулер «Бухта Наездник» опрокинулся и затонул

Траулер Мурманского тралового флота «Бухта Наездник», который в течение 22 часов горел в норвежском городе Тромсё, опрокинулся возле причала и затонул.

Траулер вошёл в норвежский порт для планового ремонта и смены экипажа. Возгорание произошло во время сварочных работ - загорелись рыболовные сети. Из-за продолжающегося пожара был закрыт проезд по территории, прилегающие к порту. Тушение усложнялось тем, что на борту находились ёмкости с аммиаком, которые могли взорваться. В результате пожара на борту никто не пострадал. Всех моряков своевременно эвакуировали с судна.