Трава растёт, а косарей не видно во дворах

В Мурманске состоялся очередной рейд по дворам. На этот раз представители администрации проверили, как во дворах идёт работа по покосу травы. Как оказалось, справляются с этой работой не все.

Летом в задачи управляющих компаний входит не только уборка подъездов и придомовых территорий, вывоз мусора с контейнерных площадок, но и покос травы. Чтобы городские палисадники не выглядели, как заросшие сорняками пустыри, коммунальщики обязаны регулярно прокашивать заросли под окнами жилых домов и во дворах. Однако, справляются с задачей не все.

Во дворе дома № 20 по улице Героев Рыбачьего мурманчане специалиста с газонокосилкой не видели за лето ни разу. И это, несмотря на предписания городской администрации. Очередная проверка показала: буйные заросли травы до сих пор никто проредить не удосужился. Теперь управляющую компанию ждёт штраф.

Ситуация такая не везде, отметили специалисты управления Первомайского округа, среди управляющих компаний есть и такие, которые к вопросу борьбы с сорняками подходят ответственно.

- Есть управляющие организации, которые даже без предписаний принимают соответствующие меры. А есть, к сожалению, как в этом случае, нерадивые, которым нужно управляющим организациям напоминать, что необходимо соблюдать правила благоустройства, - сказал Сергей Тарасенко, заместитель начальника отдела по взаимодействию со структурами ЖКХ и благоустройства управления Первомайского округа.