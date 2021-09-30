Трёхдневные выступления Владимира Спивакова в Мурманской области стали большим подарком для ценителей классической оркестровой музыки

Народный артист СССР, дирижёр и скрипач Владимир Спиваков выступил в Мурманске. Вместе с национальным филармоническим оркестром России он представил концертную программу с солистами – лауреатами международных конкурсов.

Маэстро Спиваков, спустя два с половиной года, вновь посетил Заполярье. В этот раз он приехал к северянам на три дня, чтобы выступить в Мурманской областной филармонии и дать концерт в Североморске.

Владимир Спиваков, заслуженный артист СССР, скрипач, дирижёр: «Не простой край. Край, который заставляет себя любить и помнить о нём».

Георгий Агеев, директор национального филармонического оркестра России: «Мы счастливы быть у вас. Тем более в такую погоду - потрясающую. Мы никак не ожидали этого. Да ещё и концерты приурочены ко Дню города, так совпало, нам это очень приятно».

Вместе с национальным филармоническим оркестром России маэстро представил программу фестиваля «Владимир Спиваков приглашает...». В ней звучали лучшие произведения Чайковского, Беллини, Верди, Басси и Пуччини.

Под руководством легендарного дирижёра выступили и лауреаты международных конкурсов. Например, самому молодому солисту Егору Сидорову всего 15 лет. Несмотря на юный возраст, он уже покоряет мир высокой музыки.

Егор Сидоров, солист: «Музыкой меня вдохновила заниматься музыка. Как-то в детстве я пришёл на концерт, это был как раз оркестровый концерт симфонической музыки. Мне очень понравилось звучание инструментов, я решил, что буду музыкантом».

Владимир Спиваков, заслуженный артист СССР, скрипач, дирижёр: «Необыкновенно приятно видеть, как маленькие дети, которые приходят в 8-9 лет, проходит время, они становятся потрясающими артистами. Во всем мире играют, с таким успехом. Я получаю рецензии невероятные. Из Англии, Японии, Италии - со всего мира. Это гонцы не только фонда, но и России. Мне кажется, что, возможно, это лучшее, что я сделал в своей жизни».

Долгое время приезд Спивакова был невозможен из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Для самого Владимира Теодоровича пандемия тоже не прошла бесследно. Он тяжело перенёс Ковид-19, а в новом сезоне появились новые проблемы со здоровьем.

Георгий Агеев, директор национального филармонического оркестра России: «У него очень нарывает палец на руке, там киста какая-то глубокая. И никаким образом убрать её не получается. Его оперировали сначала в Германии, потом во Франции. Он не может играть на скрипке, что для действующего скрипача просто трагедия».

Но Владимир Спиваков большой трудоголик и даже в такой ситуации не привык сидеть без дела.

Владимир Спиваков, заслуженный артист СССР, скрипач, дирижёр: «Я всё время чем-то занят: работой, подготовкой. Летний отдых – у меня не существует такое понятие, что человек far niente, как говорят итальянцы, ничего не делает. Я всё равно готовлю программы к следующему сезону, обдумываю их».

Трёхдневные выступления в Мурманской области стали большим подарком для ценителей классической оркестровой музыки. Естественно, маэстро Спиваков – давний гость нашего края, пообещал вернуться с новой концертной программой.