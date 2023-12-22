Трёхдневный конкурс «КвантоАрктика» выявил самые лучшие идеи молодых изобретателей

На конкурсе «Кванториума» в «Лапландии» более 40 проектов. Кто-то создаёт маски, кто-то учит камеры определять северное сияние, а кто-то создает фойе для больниц.

В конце декабря все жители и организации страны подводят итоги уходящего года. Мурманский центр «Лапландия» не стала исключением. Здесь провели завершающий конкурс научных и инженерных проектов «КвантоАрктика».

На конкурсе «Кванториума» в «Лапландии» более 40 проектов. Кто-то создаёт маски, кто-то учит камеры определять северное сияние, а кто-то создает фойе для больниц.

Здесь представлено 45 проектов, часть из которых заказали крупные предприятия региона. Например, сотрудники клинической больницы имени Баяндина попросили школьников создать макет комфортабельной зоны ожидания для пациентов.

Андрей Комаревич, ученик 36-й школы Мурманска, участник конкурса «КвантоАрктика»: «Наш проект решает сразу несколько проблем. В нашем зале ожидания для детей есть детская комната с различными игрушками, раскрасками, карандашами и тому подобное. Для взрослых у нас есть столики, у которых можно посидеть, почитать журналы, книги и даже поработать».

Все проекты направлены на решение сложных задач в работе и даже на производствах. Студенты колледжа имени Месяцева создали прототип робота, который поможет разгружать вагоны.

Егор Бойков, студент 1 курса Мурманского морского рыбопромышленного колледжа им. И.И. Месяцева, участник конкурса «КвантоАрктика»: «Дело в том, что при транспортировке угля он примерзает к вагону, а чтобы его оттуда достать во время разгрузки приходится использовать грубые механические методы, а это приводит к повреждению вагона. Мы придумали идею, благодаря которой мы сможем уменьшить повреждения вагонов и при этом улучшить технологию разгрузки угля».

Ребята основали свою разработку на технологии бурения метрополитена. Принцип действия такой: сетка на платформе разрезает уголь и помогает его размягчить, а уже мягкий материал поднимается по спирали, транспортируется на конвейерную ленту. Но и это ещё не всё. Юные инженеры и дальше планируют дорабатывать свой проект.

Егор Бойков, студент 1 курса Мурманского морского рыбопромышленного колледжа им. И.И. Месяцева, участник конкурса «КвантоАрктика»: «В будущем мы планируем доработать мелкие детали и, возможно, подключить нейросети к нашей разработке, чтобы наша технология могла работать полностью автоматизировано без присутствия человека».

Некоторые из разработок молодых учёных уже работают на благо общества.

Сергей Кулаков, директор Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия»: «Это те проекты, которые как раз востребованы. У нас был проект по переработке пластика из пластиковых бутылок. Сейчас большая проблема, как создать лёгкие летательные аппараты из вторсырья, чтобы новый пластик не использовать. Наши кванторианцы придумали проект, когда бутылка разрезается на ленточку, этот пластик перерабатывается и 3Д-принтер этот пластик использует для печати. Вот, пожалуйста, реальный прямой проект, который уже используется».

По итогам трёхдневного конкурса «КвантоАрктика» зачётная комиссия определит победителей в каждой номинации «Думаем. Решаем, Создаем», «Изобретаем. Проектируем. Воплощаем» и «Проектируем для Арктики».