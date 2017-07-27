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День за днём с «Арктик-ТВ»27.07.17 19:30

Трёхлетний Тимур Кочега в совершенстве объездил две свои машины

Шоу каскадеров покинуло Мурманск, а мальчишки, мечтающие о собственном железном коне, остались. 3-летний Тимур Кочега – самый юный автотрюкач всех времён и народов - покорил сердца мурманчан и заставил их поверить, что, если очень попросить маму и папу, то они обязательно подарят, не дожидаясь совершеннолетия, машину  или две.

Маленькому Тимуру просить машину у родителей не пришлось. Он сел за руль раньше, чем начал ходить, и тем более, говорить. Любовь к технике в династии каскадеров по фамилии Кочерга – в крови. Если отец «маленького Шумахера» начал выступать на сцене в 6 лет, то наш герой и того раньше - в 3 года.

Маме автогонщика с тех пор, как он почувствовал вкус славы, стало  сложно управляться со звездой. В авторитете у него только мужчины. И хотя гастролирует Тима с театром на колесах только летом, но привыкнуть к размеренной жизни детсадовца он никак не может. «Он только машинами увлекается. Гайки крутит с папой, - рассказывает журналистам «Арктик-ТВ» Наталья Перелеева, мама маленького каскадера. – Всё, что с ними связано, он  любит».

Знакомьтесь - самый близкий друг крохи - Александр Маковеев. Или «человек- шашлык» - каскадёр, который в огне не горит и в воде не тонет. Не беда, что разница в возрасте с товарищем 18 лет. Вместе им никогда не скучно.

- Я даже слов не могу подобрать насколько он прикольный, - говорит Александр Маковеев, каскадёр. - Мы постоянно вместе, так как он мотивирует меня к улыбке каждый день.

В свои три года Тимур плохо считает, но уже зарабатывает для семьи приличные гонорары. Он знает, как плавно выжать сцепление и уйти в управляемый занос. Обыватели ахают: «Не опасно ли это для ребёнка?», а родители только потуже затянут ремень и поправят шлем.

- Сейчас он ещё не такие экстремальные трюки делает, - признаётся Наталья Перелеева, мама маленького каскадера. - Дальше будет сложнее, поэтому я боюсь.

- А я думаю, что дальше будет всё круче и круче, - уверен Семёен Фролов, артист шоу каскадеров. - Это уникальный мальчик. Видите, вы уже делаете первое интервью с ним, думаю, что не последнее.

Уже сегодня трюкача с ноготок можно смело вносить в Книгу рекордов Гиннесса как самого юного в мире каскадера. Ну его сверстникам, кушающим манную кашу по утрам и играющим в песочнице, остается только завидовать мальчишке, у которого в три года уже две личные тачки.

 

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