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День за днём с «Арктик-ТВ»06.02.18 19:30

Трёхлетняя Кира спасла жизнь сестрёнке, но ей ещё требуется поддержка и земляков

Редакция «Арктик-ТВ» продолжает следить за судьбой двух сестёр. Синдромом Гурлер страдают не более полусотни детей со всей страны, и как минимум, один из них живёт в Мурманске.

Лере Пайкачевой всего один год. Так как это заболевание не совместимо с жизнью, то родители малютки решились на опасную операцию по пересадке костного мозга. Нашёлся и идеальный донор - трехлетняя сестра Кира. Недавно хирурги НИИ имени Горбачевой провёли трансплантацию в Петербурге. Мы спросили, как чувствуют себя девочки. Выяснилось, что им по-прежнему нужна помощь мурманчан.

Новая жизнь. Так мама Леры называет дни после трансплантации. Из-за операции семье ещё в начале января пришлось временно переехать в Петербург. Лере проводили химиотерапию, готовилась к  спасению сестры и трехлетняя  Кира. 

- Она понимает, что происходит, говорит: «Я спасла жизнь своей сестренки. Я не хочу, чтобы она умерла, - рассказывает по телефону  Александра Пайкачева, мама Леры. – Она ждёт нас.

Похожую на киносценарий историю семьи Пайкачевых, мы подробно рассказывали осенью прошлого года. Тёмноволосая Лера - одна из нескольких десятков детей в России, родившаяся с синдромом Гурлер.  Заболевание, когда организм не вырабатывает ферменты для борьбы с токсинами, проявляет себя даже во внешних признаках - толстые пальчики, необычная форма носа с запавшей переносицей, крупная голова. 

- Если не лечить это заболевание, то она может ослепнуть, оглохнуть, появятся пороки развития сердца, - рассказывает Александра Пайкачева, мама Леры. - Умирают от дыхательной или сердечной недостаточности. Все становятся кривенькие, косенькие. Суставы. С двухлетнего возраста начинаются все эти проблемы.

Временно Лере помогали дорогостоящие лекарства. Однако,  единственный шанс на спасение - трансплантация костного мозга. Такая операция - большой риск. Но другого выхода на сегодняшний день не существует. К счастью, донора со здоровыми клетками искать не пришлось. Белокурая сестра Кира идеально подошла на эту роль.

Сама трансплантация, хоть её ждали в семье с содроганием, прошла на удивление легко. Киру в этот же день выписали из больницы, она уехала домой с бабушкой и дедушкой. А главная пациентка была весела и бодра. Сложности наступили спустя несколько недель.

- На фоне приживления произошёл отёк лёгких, из-за которого малышка попала в реанимацию, - рассказывает по телефону Александра Пайкачева, мама Леры. - Если бы не оперативность работы врачей, всё было бы очень печально. Были на грани. После трансплантации может произойти всё, что угодно, так как не знаешь, как организм отреагирует. Но так как у нас родственный донор, то  многие осложнения обходим пока стороной.

После такого переломного момента самочувствие Леры стало улучшаться. Малышка впервые за месяц улыбнулась. Сейчас остаётся надеяться, чтобы пересаженные клетки прижились и организм принял их. Возможно, на следующей неделе Лера впервые за много дней сможет выйти на прогулку. А летом Пайкачевы надеются вернуться домой. Однако, врачи предупреждают, что до конца лечения ещё долго, риск осложнений остаётся. Чтобы предотвратить инфекцию, девочке требуется противогрибковая терапия. Одна инъекция стоит 15 тысяч рублей, необходимо 10 доз. Поэтому сбор средств в группе «Лерочка Живи» всё еще продолжается. Зрители «Арктик-ТВ» могут помочь собрать средства на реабилитацию.

РЕКВИЗИТЫ:

СБЕРБАНК. НОМЕР КАРТЫ 4276 8410 5079 8145

Пайкачева Александра Сергеевна.

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