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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.02.20 19:30

Трёхмесячная Тесси спасена, ей нужен хороший друг!

Была когда-то странной, собакой безымянной… А сегодня ждёт хозяина и уже получила щенячий паспорт. История трёхмесячной Тесси, которую спасли из плена в теплотрассе, а также проблема стай бродячих собак, в сюжете журналистов «Арктик-ТВ».

Кураторы после спасения назвали её «Тесси» – в честь теплотрассы, из-под которой энергетики вызволили щенка. Сколько Тесси провела там без мамы,  неизвестно. Впервые, увидев белый свет и людей, предпочла забиться в угол.

Тесси – была самой младшей в бездомной стае. История её  злоключений тянется ни один месяц и вызвала жаркие споры в соцсетях. У пресс-службы энергетиков накопился архив видео,  которые присылают местные жители. Собачья стая облюбовала теплотрассу в Мурманске, в районе улицы Саши Ковалева, 20. Там же проходит пешеходная тропинка для воспитанников местной спортивной школы и просто для тех, кто хочет сократить путь к дому. Такое соседство пугает мурманчан, они пишут жалобы в различные инстанции.

Одна горожанка, например, пишет: «Бродячие собаки могут представлять опасность для жителей дома. Постоянное наличие собак на территории двора создает условие антисанитарии, так как некоторые жильцы дома их постоянно прикармливают, оставляя продукты на канализационных люках. Это, в свою очередь, влечёт размножение крыс и мышей».

Теплотрасса - объект производственный. И, по правилам, техбезопасности и здравой логики – не дом для четвероногих. Энергетики не раз выселяли их, в том числе, по предписаниям надзорных органов. Но сотрудникам МЭС по-прежнему приходиться разрываться между ремонтами на объектах и дежурством у теплотрассы.

«Вызывали собаколовов,  мужчина полностью пролезал по каналу, вытаскивал этих собак, составили акт. Закрывали, - рассказывают теплоэнергетики. - Здесь был сорван лист и собаки опять туда-сюда бегали. Здесь не должно быть животных, не должно быть. Если ту же теплосеть прорвёт, то кипяток шуранёт туда и этих собак сварит».

Несанкционированный взлом теплотрассы  - это уже отдельный вопрос, по которому энергетики готовят обращение в правоохранительные органы. Пришлось повторно вызывать специалистов.

Как соседствовать с бездомными животными, понять сложно. Полемики в социальных сетях было много. Сотни комментариев о том, какой чудесный щенок. И только две неравнодушных северянки занялись судьбой маленькой Тесси. Сейчас щенок на передержке, хозяина ищут в срочном порядке.

Мария Кулина: «Пока она маленькая, потому что маленьких щенков пристроить легче. Взрослых уже не так, у них сложившийся характер, а из маленького можно «слепить» то, что надо хозяину».

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