Трёхстороннее соглашение поможет молодёжи Заполярья выбрать правильный вектор своего развития

Состоялось торжественное подписание трёхстороннего соглашения о сотрудничестве между региональным отделением «Движения Первых», комитетом молодёжной политики Мурманской области и Кольской атомной станцией.

Цель партнёрства заключается в проведении совместных проектов, просветительских программ и создании возможностей для самореализации детей и молодёжи Мурманской области.

Василий Омельчук, заместитель генерального директора – директор филиала Кольской атомной станции: «Мы стараемся взаимодействовать, совместно проводим олимпиады, конкурсы».

Благодаря подписанному соглашению дан старт развитию молодёжного движения в нашем регионе. Одним из таких основных направлений взаимодействия является профориентация.

Планы есть, а значит, впереди заполярную молодёжь ждет много полезных мероприятий, которые помогут им раскрыть свои таланты и найти правильный вектор для развития в будущем на родной северной земле.