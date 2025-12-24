День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.12.25 19:30
Трёхстороннее соглашение поможет молодёжи Заполярья выбрать правильный вектор своего развития
Состоялось торжественное подписание трёхстороннего соглашения о сотрудничестве между региональным отделением «Движения Первых», комитетом молодёжной политики Мурманской области и Кольской атомной станцией.
Цель партнёрства заключается в проведении совместных проектов, просветительских программ и создании возможностей для самореализации детей и молодёжи Мурманской области.
Василий Омельчук, заместитель генерального директора – директор филиала Кольской атомной станции: «Мы стараемся взаимодействовать, совместно проводим олимпиады, конкурсы».
Благодаря подписанному соглашению дан старт развитию молодёжного движения в нашем регионе. Одним из таких основных направлений взаимодействия является профориентация.
Планы есть, а значит, впереди заполярную молодёжь ждет много полезных мероприятий, которые помогут им раскрыть свои таланты и найти правильный вектор для развития в будущем на родной северной земле.
