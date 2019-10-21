Трёхтомник – к 100-летию Мурманского тралового флота

Презентация первой книги трёхтомника Виктора Георги «Траловый флот» состоялась в областной научной библиотеке. Подготовка издания заняла долгие десятилетия, в нём содержатся уникальные труды и документы без малого столетней истории тралового флота России.

В основе уникального документального издание «Тралфлот», долгие десятилетия кропотливого труда автора - журналиста, некогда главного редактора газеты «Рыбный Мурман» Виктора Георги, по крупицам собранные в разные частях страны документы, бесценные свидетельства очевидцев, фотографии.

«В первую очередь в основу легли уже написанные статьи и книги: Киселева и Краснобаева «Тралфлот», которую каждый знает, - рассказал Виктор Георги, автор книги «Тралфлот». - Книга «На траулерах в Баренцевом море» 1946 года, пожалуй, это первый капитальный труд к 20-летию Мурманского тралфлота, других историков, журналистов, краеведов».

Эта книга – первая из запланированного к 100-летию Мурманского тралового флота трёхтомника. Здесь собраны материалы о первых пятидесяти годах жизни советского северного рыболовного флота, о научных исследованиях в Баренцевом море, первых советских рыболовных тральщиках, о создании принципиально новых судов кормового траления - расцвете Мурманского тралфлота.

История флота показана через судьбы и биографии капитанов и руководителей предприятия прошлого века, всего около 700 фамилий. Труд составлен при участии выдающихся экспертов. «Это Лидер Геннадий Робертович, председатель Совета ветеранов Мурманского тралового флота, Карельский Владимир Федорович, который был в 90-е председателем госкомитета по рыболовству, Орлов Валериан Семенович, который в начале 80-х был замначальника тралового флота, Порцель Александр Константинович, доцент МГТУ и Воронин Алексей Викторович, профессор, доктор исторических наук», - пояснил Виктор Георги, автор книги «Тралфлот».

Специалисты уже называют будущий трёхтомник самым масштабным и подробным изданием за всю историю Мурманского тралового флота. Тираж 500 экземпляров. Часть книг уже передана в библиотеки Мурманска. Следующие две части трёхтомника Виктора Георги увидят свет в будущем году, накануне столетнего юбилея Мурманского тралового флота.