Трёхуровневая система позволяет своевременно определить отклонения в здоровье ребёнка

Определение психофизического развития ребёнка – задача важная. Внимание родителей должно быть направлено на это с ранних лет. При возникновении подозрений на возможные проблемы со здоровьем, необходимо обратиться к специалистам, которые помогут чётко определить диагноз. В этом деле помогут сотрудники Центра психолого-медико-педагогической комиссии.

Работа психолого-медико-педагогической комиссии выстроена по трёхуровневой системе, которая позволяет обследовать ребёнка и выявить или подтвердить инвалидность, или отклонения в здоровье. Обратиться за помощью специалистов родители могут лично.

Татьяна Баланова, председатель центральной психолого-медико-педагогической комиссии, заместитель директора Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Мурманской области: «Если родители видят, что ребёнок отстает в развитии. Например, трехлетний ребёнок плохо говорит. Конечно, ему нужна помощь логопеда. И родитель сам может обратиться в комиссию, чтобы ему определили логопеда в дошкольной образовательной организации, чтобы системно проводилась работа с ребёнком и улучшения были по речи».

Также в школах выявляют детей с отставанием в развитии и могут помочь решить эту проблему, если в штате имеются квалифицированные специалисты. Благо в нашем регионе их хватает. И родители могут, написав заявление в организацию, получить необходимую помощь.

Ольга Дзюба, министр образования и науки Мурманской области: «Да, специалистов хватает. И центральная медико-психолого-педагогическая комиссия оснащена как материально, так и кадрово высоко квалифицированными специалистами».

Рабочее совещание специалистов системы психолого-медико-педагогической комиссии, которое состоялось, в этот раз было посвящено подведению итогов деятельности за 2020 год и построению планов работы на текущий год. Также на встрече обсуждалось повышение качества доступности услуги по комплексному обследованию детей.