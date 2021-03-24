Трём египтянам и сирийцу не удалось пробраться в Норвегию

Нарушителей российской границы сразу поймали.

Казалось бы, продуманный до мелочей план, оказался обречён на провал. Иностранные граждане в надежде на красивую жизнь в Европе захотели пересечь границу Российской Федерации и сбежать в Норвегию. Но сотрудники Пограничного управления ФСБ по Республике Карелия решили иначе, и оставили бегунов постигать суровую российскую действительность.

Молодых людей, скорее всего, депортируют на их родину.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что незаконное пребывание в нашей стране задержанных и средство передвижения для них организовал выходец из Сирийской Арабской Республики. Теперь «путешественникам» - нелегалам придётся несладко – египтянам нужно заплатить штраф, а вот против организатора побега заведено уголовное дело, ему грозит наказание вплоть до лишения свободы.