Тремя машинами скорой помощи пополнился автопарк Центральной медико-санитарной части №120.

Совсем скоро специальная техника полностью будет готова к оказанию помощи населению ЗАТО, входящего в зону обслуживания Федерального медико-биологического агентства России.

Подготовлены для оказания неотложной помощи и снаружи, и внутри: новенькие автомобили помогут решить одну из главных проблем медсанчасти большого ЗАТО - хотя бы частично устранить нехватку необходимого транспорта.

Инга Жихарева, заместитель начальника по организации медицинской помощи и госпитализации ФГБУЗ ЦМСЧ №120 ФМБА России: «Состояние автопарка – это давняя проблема ЦМСЧ. От состояния машин зависит как скоро приедет бригада и в каких условиях пациент будет транспортироваться в лечебное учреждение. И важно, что происходит обновление автопарка. Уже дважды за текущий год мы получали машины скорой медпомощи».

В феврале на службу 120-й медсанчасти заступили две «ГАЗели», сегодня к выходу на линию готовятся ещё три «Соболя».

Екатерина Грибова, и.о. старшего фельдшера отделения скорой медицинской помощи по ЗАТО Александровск ФГБУЗ ЦМСЧ №120 ФМБА России: «Преимущества данного автомобиля заключаются в том, что он полноприводный, а это важно в районах Крайнего Севера. В салоне автомобиля продуманное расположение мебели: находятся шкафы с полками, на которых расположено медоборудование».

В кабине компактно расположен большой комплект необходимых для спасения жизни медицинских инструментов: это дефибрилляторы, электрокардиограф, аппарат искусственной вентиляции лёгких, а также переносные кислородные баллоны, реанимационные педиатрическая и акушерская укладки.

Не менее важным, отмечают специалисты, остаётся и наличие в карете скорой помощи удобных поворотных сидений, манипуляционных столиков, умывальника с электронасосом и, конечно, носилок.

При распределении машин руководство медсанчасти учитывало мнение жителей ЗАТО, поэтому одна неотложка выйдет на линию в Гаджиево, ещё одна отправится в Полярный.

Николай Торопов, заместитель начальника по медицинской части филиала МСЧ №5 ФГБУЗ ЦМСЧ №120 ФМБА России: «Машины скорой помощи – это необходимые средства, чтобы доставить медработников к нуждающимся для оказания помощи, это бесспорная поддержка всей медсанчасти и его филиалов, мы очень рады этому».

Напомним, в прошлом году в ЗАТО Александровск централизовали диспетчерскую службу отделения «скорой помощи». Фельдшеры по приёму вызовов из головного учреждения в Снежногорске благодаря современным технологиям распределяют нагрузку среди бригад уже на этапе поступления звонка. На всех автомобилях «скорой», установлена система «ГЛОНАСС». Это позволяет в режиме реального времени видеть с помощью интерактивного экрана, где в данный момент находится та или иная машина.

Михаил Елисеев, начальник филиала МСЧ №6 ФГБУЗ ЦМСЧ №120 ФМБА России: «Эффект виден: стало удобнее, все вызовы принимаются в диспетчерской Снежногорска. На местах находятся пункты базирования – бригады, водители, фельдшера. Время доезда до пациента не изменяется и составляет согласно нормативам не более 20 минут».

Приобрели машины благодаря поддержке регионального правительства. Соответствующая договоренность была достигнута в начале этого года во время рабочей поездки губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в ЗАТО Александровск. Так, федеральному учреждению 120-й центральной медсанчасти передали два реанимобиля в феврале, ещё три автомобиля «скорой помощи» - в сентябре.