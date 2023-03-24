Тренер молодёжной сборной России мастер спорта международного класса по регби Андрей Гарбузов провёл мастер-класс в Североморском кадетском корпусе

Гарбузов рассказал ребятам об особенностях игры, о том, как регбисты языком жестов общаются на поле друг с другом.

После разминки под руководством именитого спортсмена кадеты упражнялись в передаче мяча в парах, бросали мяч в мишени и играли в подвижные игры.

Развитие и популяризация регби на Северном флоте начались в 2018 году. За короткий промежуток времени этот вид спорта на флоте стал активно развиваться. Среди военнослужащих организуют внутренние соревнования по различным дисциплинам. Сборная североморцев неоднократный участник чемпионатов по регби-7.