Тренировку по защите судна с атомной энергетической установкой провели сотрудники Росгвардии в Мурманске

Оператор поста обнаружил на мониторах два судна без опознавательных знаков. Для перехвата катеров-нарушителей в указанный квадрат акватории Кольского залива незамедлительно выдвинулся морской экипаж Росгвардии, были усилены дежурные посты и группы задержания.