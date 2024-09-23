День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.09.24 19:30
Тренировку по защите судна с атомной энергетической установкой провели сотрудники Росгвардии в Мурманске
Оператор поста обнаружил на мониторах два судна без опознавательных знаков. Для перехвата катеров-нарушителей в указанный квадрат акватории Кольского залива незамедлительно выдвинулся морской экипаж Росгвардии, были усилены дежурные посты и группы задержания.
Оборонительные позиции были укреплены, прибывшими по тревоге бойцами ОМОН.
На следующем этапе тренировки росгвардейцы отработали действия личного состава подразделений полиции специального назначения по отражению нападения на судно с ядерной энергетической установкой на суше. Движение диверсионно-разведывательной группы было обнаружено, ОМОН вступил в огневой контакт с противником и, блокировав его, в ходе скоротечного боя нейтрализовал.
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