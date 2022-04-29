День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.04.22 19:30
Тренировочка вышла! Сигнализация сработала, а пожарная часть оказалась рядом
Утро пятницы не для всех было спокойным. Сотрудники офисов на улице Траловой, 12а в Мурманске успели серьёзно понервничать за свои рабочие кабинеты.
Только придя на работу, люди были вынуждены сразу покинуть здание. На 8-ом этаже сработала автоматическая пожарная сигнализация, на место ЧП незамедлительно прибыли экстренные службы.
Специалистам МЧС пришлось эвакуировать всех, кто работает в офисах, а уже потом исследовать вероятное место возгорания.
Но как оказалось, на пульт дежурного поступил ложный сигнал. Хорошо, что ехать спасателям далеко не пришлось, пожарная часть располагается от здания на Траловой, 12а сразу через дорогу. Можно сказать, что огнеборцы сходили в гости к соседям.
Комментарии
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Последние комментарии
катерина
29.04.22 11:47
банки на тарном делают не из стали , а из жести Сталь и жесть это разный материал!!!
Д.О. Вернер
22.04.22 14:27
"В дальнейшем контейнеры будут отправлены на переработку на ФГУП «ПО «Маяк»..." так и хочется увидеть продолжение этой фразы: " ... после складирования и формирования состава по ЖД дороге с 35 завода
Александр
14.04.22 10:47
А при чем тут оплата в судостроении? Речь идет о должности капитана, а не специалиста в судостроении.
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