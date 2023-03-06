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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.03.23 19:30

Тренировочные хоккейные сборы «Красная машина» с успехом прошли в Заполярном

Федерация хоккея России, компания «Норникель» и Кольская ГМК в пятый раз знакомят юных спортсменов с именитыми старшими товарищами. В этом году заполярную ледовую арену посетили российский хоккеист Евгений Артюхин и топовый блогер Vobon.

Около 80 юных спортсменов из Заполярного, Никеля и Спутника собрались на одной ледовой арене. Повод для встречи особенный – сборы «Красной машины». Ежегодно хоккеисты ждут эту встречу с особым трепетом. Ведь тренировки для них проводят звёзды спорта.

Любовь Черепанова, депутат Мурманской областной Думы: «Это большой праздник спорта. Дети, их родители, весь район и округ ждут приезда «Красной машины», потому что мы прекрасно понимаем, что в эти три дня будут большие спортивные баталии, не прекращающийся здоровый ор спортивный. Действительно, дети ждут этого праздника».

Андрей Кузнецов, глава Печенгского округа: «У нас на подъёме развитие детского хоккея. У нас больше 100 человек в округе занимаются хоккеем. И я благодарю компанию «Норильский никель», Кольскую ГМК за предоставленную возможность, за этот праздник. Это прекрасная возможность для детей пообщаться со звёздами мирового уровня. И даже взрослые люди подходят, фотографируются, потому что все мужчины у нас смотрят хоккей и все знают наших героев в лицо».

В этом году приглашённой звездой спорта стал бывший игрок сборной России Евгений Артюхин. Он рассказал о секретах мастерства на льду не только юным хоккеистам, но и их тренерам. А ещё знаменитый спортсмен, игравший на лучших ледовых аренах мира, высоко оценил заполярный крытый корт.

Евгений Артюхин, бывший игрок сборной России по хоккею: «Мое первое впечатление, когда зашел сюда, то подумал, что я в Канаде нахожусь. Просто я был в Канаде на таких открытых уличных катках. Даже сама атмосфера, тот запах меня возвратил в прошлое, как будто я в Канаде. Очень классно, всё здорово организовано. Раздевалки есть, лёд шикарный».

Да и детям нравится играть на этой площадке. С особым настроением они пришли сегодня сюда. Им предстояли не просто ледовые баталии, спортсмены отрабатывали полученные знания. Команда «Красных» против команды «Синих». Матчи начали самые юные хоккеисты.

Кирилл Аниськин, юный хоккеист: «У нас сегодня, можно сказать, игра 5х5. И соперники достойные. Я надеюсь, мы выиграем».

Максим Яковлев, юный хоккеист: «Мне очень понравилось, что у нас сегодня было всё по-новому. У нас появился скил и мы начали лучше играть».

Родители, наблюдавшие на протяжении трёх дней за тренировками и матчами, тоже были заряжены позитивом. У них приезд «Красной машины» вызывает не меньше эмоций, чем у детей.

Николай Абрамов, папа хоккеиста: «Очень сильное напряжение на поле. Сын молодец, сегодня он у нас капитан команды за «Красных». Так что настроение хорошее, игра хорошая. Мы уже третий год посещаем это мероприятие. Нам очень нравится. Организаторы молодцы. Хорошо, что у нас есть такое».

Максим Аниськин, папа хоккеиста: «Мероприятие очень хорошее. Все организовано. Мы очень довольны, что такие хоккеисты великие приезжают к нам, тренера приезжают. Детям эти тренировки необходимы. Очень довольны, очень».

Эльдар Абдухалыгов, папа хоккеиста: «На таком прекрасном мероприятии участвует сын. Ходим четвертый год. Ему 7 лет. Начали, можно сказать, с самого детского возраста. «Красная машина» - мероприятие, которое дети ждут весь год».

Впервые Заполярный посетил ещё и популярный российский спортивно-игровой блогер Vobоn, он же Владимир Тимофеев. Интернет-знаменитость снимал здесь новый выпуск своей программы. Вобон признается, что, будучи ребёнком тоже всегда с особым восхищением относился к таким спортивным событиям.

Vobon, российский блогер: «Я тоже в этой энергетике. Вчера тоже провёл классный день, с ребятами покатался на льду. Российский хоккей – это и есть «Красная машина». И неважно, за какую команду ты играешь – «Синих» или «Красных» – это всё ради хоккея и ради того, чтобы в России этот вид спорта все больше и больше развивался».

За три дня тренировочных сборов юные хоккеисты Печенгского округа получили бесценный опыт. Возможно, однажды кто-то из этих ребят станет звездой большого хоккея и вернётся на родной лёд, но уже гостем, чтобы обучать новое поколение спортсменов.

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Я была там 23 февраля 2023 года. Там очень интересно. Крутой экскурсовод-Олег он смешной,умный и справедливый. В физических опытах даже я поучаствовала. Это было так прикольно!!! Крутые инопришеленцы
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