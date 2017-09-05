Треска по-мурмански стала лучшим блюдом России

Нашу северную рыбку с запечённым картофелем высоко оценили на ежегодном фестивале уличной еды «Рашен Стрит-фуд Эвордс», который проходил в Калининграде. Блюдо с северным колоритом представили на вкус жюри повара одного из калиниградских баров наши земляки.

В конце сентября обладатели первой российской премии в области сифуда отправятся в Берлин, чтобы побороться за звание лучших в Европе.