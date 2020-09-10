Треска с язвами взбудоражила людей

Рыбак из Мурманска Роман Федорцов на своей странице в «Instagram» выложил ролик весьма шокирующего содержания. На видео запечатлена больная треска. Рыба была выловлена в районе Новой Земли. Своим подписчикам рыбак-блогер предлагает поразмышлять на тему экологии и причин, которые могли повлиять на состояние трески.

Некоторые из пользователей соцсети отмечают, что эти повреждения механические. Сам автор под публикацией оставил скромную подпись: «По мнению К. Синдерманна, загрязнение водной среды химическими веществами даже в малых концентрациях является основной причиной возникновения болезней̆ и патологий у рыб».

Стоит отметить, что рядом с Новой Землей, которая служила для испытания ядерного оружия, немало захоронений радиоактивных отходов, все они конечно, расположены рядом с восточным побережьем, вне промысловых районов. ⁣