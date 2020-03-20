Треску вернули Мурманску

Только речь идёт не о рыбе, а о памятнике, который много лет располагался в центральном сквере областного центра.

Это уже третий образ трески, которая «поселилась» в сквере. Самую первую довольно быстро сломали вандалы, оторвав ей плавник. Тогда власти города установили временную рыбку, которая стояла до недавних пор, пока не изготовили новую треску.

Алексей Бурданов, заместитель начальника отдела по развитию благоустройства и эксплуатации парков и скверов МАУК «Мурманские городские парки и скверы»: «Она полностью отлита из бронзы. То есть, все плавники у неё в одной отливке – теперь её не сломать».

Хочется верить, что этот памятник не станет жертвой очередных разрушителей, и будет долго радовать мурманчан и гостей города.

Стоит отметить, что некоторые горожане уже успели оценить новый образ морской рыбки, поделившись своими оценками с журналистами «Арктик-ТВ»:

- Толщина с длиной никак с натуральной треской не сходятся. Она должна быть на 30 см длиннее с такой толщиной, - со знанием дела говорит мурманчанин - Может, ещё подрастёт. Да, так конечно, она стала на треску похожа.

- Я не видела прежний. А так красиво.

- Красиво, конечно. Рыбный город, всё равно должно быть.

Новая рыбка сильно отличается от предыдущей своим размером. А вес её составляет 80 килограммов. Конечно, как и любая городская достопримечательность, памятник треске успел обрасти мифами.

Кристина Харатова, корреспондент «Арктик-ТВ»: «Треска новая, а традиции старые. Как говорится, если потереть ей носик – будут деньги. Так что, на удачу».

Автором нового памятника стал Александр Арсентьев. Мурманский скульптор ранее украсил не один объект в нашей области – от бюстов поэтов и писателей у детско-юношеской библиотеки до Аллеи Славы в Кандалакше.