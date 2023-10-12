Третье место в международном медиаконкурсе «Энергия пера» занял заполярный журналист Юрий Банько
Конкурс «Энергия пера» организован ассоциацией «Глобальная энергия». На него были присланы журналистские работы из 23 стран, представляющих Азию, Африку, Ближний Восток, Европу и Латинскую Америку и 26 регионов России.
В состав жюри вошли представители крупнейших медиахолдингов, телеканалов, информационных агентств и деловых изданий. Имена победителей были объявлены на площадке Международного форума «Российская энергетическая неделя» в Москве. Награды им вручили заместитель председателя правительства России Александр Новак и пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков.
Если не считать Москву, то только один регион – Мурманскую область представляли журналисты, победители в двух номинациях. Помимо Юрия Банько это наши коллеги с ГТРК «Мурман» Елена Белкина и Сергей Корнаков.