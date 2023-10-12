Третье место в международном медиаконкурсе «Энергия пера» занял заполярный журналист Юрий Банько

Победный материал был опубликован автором на сайте телеканала «Арктик -ТВ».

Конкурс «Энергия пера» организован ассоциацией «Глобальная энергия». На него были присланы журналистские работы из 23 стран, представляющих Азию, Африку, Ближний Восток, Европу и Латинскую Америку и 26 регионов России.

В состав жюри вошли представители крупнейших медиахолдингов, телеканалов, информационных агентств и деловых изданий. Имена победителей были объявлены на площадке Международного форума «Российская энергетическая неделя» в Москве. Награды им вручили заместитель председателя правительства России Александр Новак и пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков.

Если не считать Москву, то только один регион – Мурманскую область представляли журналисты, победители в двух номинациях. Помимо Юрия Банько это наши коллеги с ГТРК «Мурман» Елена Белкина и Сергей Корнаков.