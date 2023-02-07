Третий год на базе 10-го судоремонтного завода в Полярном работает «Квантолаб», где инженерно-технические науки успешно осваивают школьники

А с начала учебного года двери в науку открыли и для дошколят. Это помогает специалистам развивать в ребятах командную работу и наладить мыслительные процессы для развития речи.

Помните, как ещё недавно технологии формата «умный дом» были картинкой из фильма про далёкое будущее? Уже сегодня базовое программирование доступно любому школьнику, по крайней мере, учащемуся в Полярном. В местном «Квантолабе», завсегдатаем которого считается Данил Леонов, из электронного конструктора создают роботов. Не так давно юноша представил на инженерном конкурсе свою первую серьёзную разработку - роботизированную руку. Но это лишь прототип более значительного изобретения, уверен Данил, доработанную и увеличенную модель можно будет применять в производственных масштабах.

Данил Леонов, обучающийся объединения «Робототехника», г. Полярный: «Вариации разные есть: для робототехники - для создания робота, либо для конструкции - для экскаватора или подобной машины».

Робототехника в большое ЗАТО пришла примерно 10 лет назад, когда началось освоение школьниками специальных компьютерных программ и языков программирования. Одним из самых популярных робосоревнований, где можно проверить как конструкторские, так и программно-технические навыки юных инженеров, на текущий момент остается «Сумо». Задача с виду простая: вытолкнуть соперника за пределы круга-ринга. Два робота помещаются на игровое поле, а вот то, что машина делает в момент состязания, ребята прорабатывают заранее, составляя и прописывая определенные алгоритмы. В «Квантолабе» с начала учебного года открыто новое направление. Обучить юных инженеров основам «Ардуино» взялся Сергей Комаров, ведущий специалист 10-го судоремонтного завода. Сейчас техники на финишной прямой первого этапа.

Сергей Комаров, педагог дополнительного образования ЦДОД, г. Полярный: «В данный момент мы собираем робота-сумо, занимаемся программированием: пишем логику, то есть то, как он будет себя вести на поле. Потом будем заниматься конструированием и всё это реализовать».

Пока машины состоят лишь из «мозгов», впоследствии для них будет собран корпус, к которому каждый робототехник придумает свои дополнительные приспособления: они пригодятся при борьбе для ослабления мощности соперника – подъёмные и опорные конструкции, утяжелители для толчка и другое.

Всерьёз о внедрении роботов в повседневную жизнь задумался Руслан. Пылесос и посудомоечная машина – это, конечно, серьёзная сила в борьбе за чистоту, но юный инженер пошёл дальше.

Руслан Юдинцев, обучающийся объединения «Робототехника», г. Полярный: «Так как я лентяй, то собирался приобрести домой набор «Ардуино», чтобы собрать из него робота, который будет собирать мусор за мной со стола».

Фантазия – это ещё одна немаловажная составляющая обучения. С этого года двери в науку открылись и для самых юных жителей города воинской славы. Разумеется, для дошкольников в «Квантолабе» разработаны более простые программы, которые, впрочем, положительно сказывается и на развитии речи.

Ольга Попова, педагог-организатор Центра дополнительного образования детей, г. Полярный: «Это интересно детям, тем более что нас посещают дети логопедических групп. Ребёнок раскрывается здесь, техническое направление и мелкая моторика помогают ему общаться. Специалисты рассказывают, что самый важный навык, который они приобретают здесь, - это работа в команде».

Видимо, уже вошло в привычку у заводчан использовать современные технологии. Например, даже к росписи стен фойе подошли конструктивно: при помощи проектора переносят заранее смоделированный рисунок. Далее дело за малым – обвести эскиз краской.

Наталья Попова, художник, г. Полярный: «Геометрические формы – самые сложные из того, что есть, поэтому, по возможности, я стараюсь их не брать для рисунка».

Но отказаться внести лепту в создание рабочей атмосферы художник Наталья Попова не смогла. К проекту обещают также привлечь юных живописцев: простой и наглядный пример современной интеграции искусства в производственные сферы.