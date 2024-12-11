Третий «Картонфан» прошёл в городе подводников

В коробке с карандашами, верхом на ките и на маленьком плоту – это не цитаты из известных музыкальных произведений, а скоростной спуск на самых фантастических санях в Гаджиево.

Третий «Картонфан» состоялся в городе подводников.

Картон и скотч – это всё необходимое для создания ледянки. А если добавить декоративные элементы и применить немного фантазии – выйдут «Самые креативные сани» для спуска с городской горки. Об этом не понаслышке знают участники «Картонфана» - семья Шепиловых.

Семья Шепиловых, участники конкурса «Картонфан», г. Гаджиево: «Кит – касатка. Это символ севера. Военные и киты, поэтому у нас и военный, и кит».

А вот приключения неутомимого капитана Врунгеля – одна из любимых сказочных историй семьи из Полярного. Именно этот герой повести стал вдохновителем создания Парамоновыми самых скоростных саней, финишировавших дальше всех. Команда «Суши весла!» стала победителем в номинации «Самые быстрые сани».

Семья Парамоновых, участники конкурса «Картонфан», г. Полярный: «У нас город моряков, поэтому и лодка. Куда без неё? Тем более, что у нас рядом незамерзающий залив».

В этом году «Картонфан» - скоростной съезд с горки – стал третьим в истории конкурса. Участников не ограничивали ни в составе команд, ни в возрасте представителей, однако самой многочисленной категорией стала именно семейная, где над созданием самых фантастических саней непременно трудились и родители, и дети.