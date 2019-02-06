Третий робототехнический турнир для воспитанников дошкольных учреждений прошёл в Снежногорске

В третий раз юные робототехники Снежногорска представили жюри свои инженерные разработки. Каждый раз зрителей удивляет фантазия малышей, которые с помощью обычного конструктора создают не только модели промышленных машин, управляемых с помощью компьютеров, но и миниатюрные заводы.

«Мне больше всего нравится подводная лодка», - говорит участник турнира из команды «Профи-мастер» МБДОУ № 8, г. Снежногорск.

«А мне больше всего нравится тягач и робоколесо», - говорит его партнёр.

А вот у членов команды «Самоделкины» из МБДОУ № 9 г. Снежногорск спешат рассказать о своей работе: «Мы подключили к компьютеру нашу модель. У нас есть быстрая программа и медленная».

Есть о чём рассказать и членам команды «Золотая рыбка» из МБДОУ № 46, г. Гаджиево: «Мы вместе корабль сделали!».

По задумке организаторов турнира, он будет проходить в несколько этапов, на которых проявить себя смогут и дети, и взрослые. В этом году участие в соревновании приняли 9 команд, которые состояли, в том числе из родителей и педагогов. Вместе с малышами они проектировали детали своих будущих изделий, готовились презентации.

«Прежде всего, на мой взгляд, должна быть развита моторика рук, - считает Ирина Телегина, директор МБОУДО «Дом детского творчества «Дриада» г.Снежногорск, - потому что конструкции «Лего», на первый взгляд, легко собираются, пошагово можно определять, какую деталь в какую вставить, но у них подвижные конструкции. Кроме того, в наборе есть ещё и двигатель, что усложняет процесс сборки».

Хорошая командная работа приносит свои плоды: 1 место заняли неоднократные чемпионы робототехнического турнира – представители снежногорского сада № 8. Второе место у хозяев соревнований – команды Дома детского творчества. «Бронзу» взяли ребята команды «Золотые рыбки» из гаджиевского детского сада № 46.