Третий серийный атомный ледокол «Якутия» вышел в первый рабочий рейс

Судно следует в направлении Енисейского района Карского моря.

Ледокол был заложен по заказу «Росатома» 26 мая 2020 года. Он оснащён реакторной установкой нового поколения «РИТМ-200». Главные технические преимущества судна: мощность, маневренность и двухосадочность - судно может работать и в устьях рек.

Напомним, 13 апреля состоялась торжественная церемония прихода «Якутии» в порт приписки Мурманск. За время перехода из Санкт-Петербурга ледокол прошёл через Балтийское, Северное, Норвежское и Баренцево моря, преодолев 2470 морских миль.