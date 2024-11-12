Третья специальная пожарно-спасательная часть Полярного отметила свой юбилей – 30-летие

История охраны на Мурмане началась ещё в начале ХХ века, а специалисты части №3 являются сегодня продолжателями традиций первых заполярных огнеборцев.

Телефонный звонок – сигнал к действию. Именно с него начинается работа по спасению человеческих жизней и ликвидации огня. Диспетчер Екатерина Нестеренко поступила на службу в третью пожарно-спасательную часть Полярного в один из самых нелёгких для страны периодов – во время пандемии. Бытовые возгорания тогда доминировали над прочими ЧП, учиться реагировать быстро и действовать без паники пришлось в сжатые сроки.

Екатерина Нестеренко, радиотелефонист специальной пожарно-спасательной части №3, г. Полярный: «пришла, чтобы помогать людям, в первую очередь».

История пожарного дела на Мурмане началась в начале ХХ века, а в документах об основании города и порта Александровск упоминается, что в 1899 году здесь к пожарному обозу и бассейну с пресной водой была проведена железная дорога. Сегодня оборудование, инструменты и техника для тушения пожаров – это современные средства для эффективной, качественной и быстрой ликвидации возгорания. Сами же полярнинские спасатели преданы делу, как и первые огнеборцы, а самым большим достижением неизменно считают спасенную человеческую жизнь. И вот уже 30 лет пожарно-спасательная часть №3 остаётся образцом мужества и героизма.

Роман Мариничев, заместитель начальника специальной пожарно-спасательной части №3, г. Полярный: «Пожарная часть всегда шла в ногу со временем. У нас появлялось за это время новая техника и новое оборудование. Коллектив у нас сплоченный и всегда готов прийти на помощь».

Ряды пожарной охраны совсем недавно пополнил Сергей Шматко – в прошлом военнослужащий, а сегодня продолжает служить людям.

Сергей Шматко, старший мастер ГДЗС ГО специальной пожарно-спасательной части №3, г. Полярный: «Если есть цель, то любые препятствия преодолимы».

Работа по ликвидации пожаров начинается с его предотвращения. Вопросам профилактики специалисты уделяют немало времени.

Роман Осипов, начальник специальной пожарно-спасательной части №3, г. Полярный: «Могу сказать, что прошедший период 2024 года ознаменован тем, что выездов на пожары стало меньше. Это заслуга личного состава пожарной охраны, профилактическая деятельность которого нацелена на воспитание молодёжи и детей на работу с объектами, предприятиями и жителями города воинской славы».

Социальные льготы, достойную заработную плату и карьерный рост готовы предложить тем, кто решит вступить в ряды пожарной охраны.

Роман Осипов, начальник специальной пожарно-спасательной части №3, г. Полярный: «Очень важно, чтобы коллектив обновлялся: вакантные места, как пожарных специалистов, так и водителей, есть, всех ждём и весь путь трудоустройства ведём от начала до конца, чтобы пожарная часть укомплектовывалась личным составом».

26 ноября огнеборцы Мурманской области отметят ещё одну важную профессиональную дату - 105 лет со дня основания пожарно-спасательного дела Кольского Заполярья.