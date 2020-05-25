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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.05.20 19:30

Третья спортивная школа обновляется

Юные лыжники вернуться осенью в обновленную спортивную школу олимпийского резерва №3. Глава муниципального образования города Мурманск Андрей Сысоев проверил,  как продвигаются ремонтные работы.

Детско-юношеская спортивная школа №3 занимает несколько помещений на первом этаже Кадетской школы на улице Спартака в Мурманске. Сейчас здесь выполняют поэтапный ремонт, начатый ещё 2018 году. До конца лета планируют привести в порядок спортивный зал, а также хранилище для инвентаря. Такие обновления наверняка вдохновят начинающих лыжников на победы.

Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска: «Что важнее? Результаты в номинации высших достижений или количество детей, которые занимаются лыжами в принципе? Для них это действительно любимый вид спорта, который они через всю жизнь проносят».

Детско-юношеская спортивная школа функционирует  почти 60 лет, за это время она выпустила десятки кандидатов и мастеров спорта. Среди известных воспитанников Алексей Петухов - бронзовый призер Олимпийских игр по лыжным гонкам. Сейчас в школе тренируются  более 400 лыжников и биатлонистов.

Ольга Богданова, директор ДЮСШОР №3: «Приятно, когда дети придут в отремонтированные помещения и будут заниматься. Я считаю, что это очень хорошо».

Работы выполнены на 30 процентов, подрядчик обещает  завершить ремонт в срок.

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