Третью смену в летних лагерях встретили весёлым праздником

Каникулы в школах продолжаются. В детских оздоровительных лагерях, основанных на базе мурманских школ, завершилась вторая смена. Часть ребят уже отдохнули и провели несколько недель в тёплой компании сверстников и педагогов. Теперь они уступают место вновь прибывшим ровесникам. Встретили новичков во Дворце культуры имени Кирова. Мероприятие прошло весело - с танцами и развлекательной программой. Это своеобразная демоверсия того, что ждёт детей на протяжении ближайших трёх недель отдыха.

- Меняется формат общения. К детям приходят в гости инспектора ДПС, инспектора ГИМС, - рассказывает Ирина Ускова, директор средней общеобразовательной школы № 5. - Сами ребята много времени проводят на улице: они ходят то бассейн, то в библиотеку, то во Дворцы культуры, как сейчас. А сегодня у них потрясающий праздник, для них придумали театрализованное представление.

Спортивные мероприятия, праздники, экскурсии и игры - скучать ребятам на каникулах не придётся. Участники третьей смены оздоровительных лагерей уже в предвкушении весёлого отдыха. Каждый найдёт себе развлечение по вкусу. «Мне здесь очень нравится, особенно, когда в бассейн ходим, - рассказывает Елизавета Кардышева, ученица школы № 41 города Мурманска.

В организации досуга ребят принимают участие 13 школ и гимназий. Всего за время летней оздоровительной кампании в черте города отдохнут 1740 ребят. 360 из них - третья смена. Стоимость родительской платы за такой детский отпуск не менялась уже несколько лет. Цена полной путёвки 1050 рублей.