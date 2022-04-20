Тревожная кнопка! В учении бойцов Росгвардии приняли активное участи учащиеся и преподаватели мурманской прогимназии

Педагоги мурманской сороковой прогимназии завершили плановые учения по противодействию терроризму, а помогали им в этом сотрудники Росгвардии.

Павел Харченко, начальник пресс-службы Управления Росгвардии по Мурманской области: «В данной прогимназии проводится проверка работы системы кнопки тревожной сигнализации, оцениваются действия охраны данной организации, действия нарядов групп задержания, которые прибывают по тревоге. Проводится инструктаж с руководством организации, ещё раз прорабатываются вопросы правильных действий в период сигнала тревоги».

По сценарию, в учреждение вторгается нарушитель… Сторож, нажав тревожную кнопку, сообщает об этом правоохранительным органам.

По словам учителей, они регулярно участвуют в таких тренировках, поэтому сложностей с организацией процесса не возникло. И даже маленькие мурманчане к учениям относятся довольно спокойно.

Галина Усова, заместитель директора по административно-хозяйственной работе МБОУ «Прогимназия №40»: «Дети не нервничают, они спокойные. Мы же не создаём ни паники, ничего. Для них это просто какой-то неожиданный процесс: им надо вовремя одеться, куда-то выйти. Они балуются как обычно, мы их подгоняем: «Быстрее одевайтесь». А потом они родителям рассказывают, что «сегодня была тренировка, сегодня мы выходили улицу».

Как отметили сотрудники Росгвардии, в Заполярье спокойно и безопасно. Вероятность того, что сценарий учений воплотится в реальности, довольно низкая. Однако не стоит забывать, что в таких ситуациях всегда работает старое, но проверенное правило: «предупреждён – значит вооружён».