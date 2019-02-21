«Тревожное воскресение» - подарок огнеборцам

Впервые за 30 лет на большом экране в Мурманске зрители смогли увидеть фильм «Тревожное воскресенье», рассказывающий о сложной и самоотверженной работе пожарных. Показ фильма был приурочен к юбилейным для огнеборцев датам.

Показ фильма «Тревожное воскресение» в кинотеатрах Мурманска - это своеобразный подарок спасателям, которые отмечают сразу две юбилейные даты: трехсот семидесятилетие со дня основания пожарной охраны в России и столетие пожарного дела.

«Мне хотелось бы поблагодарить от ветеранов пожарной охраны Мурманска за показ этого фильма. Я, как человек старшего возраста, вспоминаю фильм «Тревожное воскресенье», так как в своё время было два фильма: «34-й скорый» и «Тревожное воскресенье», - напомнил Андрей Левчун, ветеран пожарной охраны.

Звёздный актерский состав - Александр Белявский, Эммануил Виторган, Клара Лучко. Один из первых отечественных фильмов-катастроф, в основу сюжета которого положены реальные события, произошедшие в 1962 году в Новороссийске с танкером «Волгонефть». На судне неожиданно вспыхивает пожар, возникает угроза разлива горючего, способная привести к катастрофе в больших масштабах. Начальник пожарной охраны и его подчиненные разрабатывают план тушения, а председатель горисполкома в это время спасает детей из школ и детских садов, не зная, что её собственный сын находится в смертельной опасности.

«Для молодёжи это будет очень поучительный фильм, они увидят как работают наши спасатели, какой это важный и очень тяжёлый труд», - отметила Юлия Кочан, старший инспектор отделения кадровой и воспитательной работы 1 отряда ГУ МЧС России по Мурманской области.

Происходящее на экране захватывает зрителя с первых минут, заставляет держаться в напряжении и переживать за героев вплоть до финальной сцены. Мурманским пожарным и членам их семей выпала редкая возможность увидеть кинокартину, ставшую за эти годы легендарной.

«Мне про этот фильм рассказывал дедушка. Его редко показывают по телевизору», - делится своими впечатлениями Анна Кочан, мурманчанка.

Такие события важны, в том числе и для молодёжи, они направлены на формирование чувства ответственности, патриотизма и любви к своему делу.