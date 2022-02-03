«Тревожный набор» - ГОУП «Мурманскводоканал» осваивает новое гидравлическое оборудование

До недавнего времени сотрудникам ГОУП «Мурманскводоканал» приходилось устранять последствия аварий с помощью бензинового и электроинструмента. При контактах с водой оборудование, работающее под напряжением, представляет опасность для жизни рабочего. Словом, работа по старинке не отличалась ни удобством, ни безопасностью.

Николай Омельченко, старший мастер: «Молотки были воздушные, обрезные машинки были электрические. Для работы с ними надо было либо генератор, либо сеть в 220 рядом иметь. Сейчас всё в одном прицепе».

Новый комплект гидравлических инструментов может справится с любым типом труб, причём, для работы с ним не требуется какого-либо специального обучения или курсов.

Алексей Емельянов, генеральный директор компании «Гидравлический инструмент»: «Особую трудность представляет работа с чугунными трубопроводами, потому что трубопровод, заполненный водой и выполненный из чугуна, разрезать можно только при помощи сварки, при помощи, допустим, сварочного оборудования, что ведёт за собой дополнительные затраты в виде газа, в виде большого количества электродов, которые применяются для этой процедуры. Нашим инструментом можно при помощи универсального диска разрезать любой трубопровод, используя всего лишь один инструмент, один универсальный диск».

Компактный форм-фактор - удобство и многофункциональность теперь в распоряжении сотрудников водоканала. У них теперь имеется «тревожный набор», позволяющий быстро и безопасно устранить любую неисправность. К примеру, в начале февраля этого года оборудование удалось испытать в работе во дворе дома на улице Коминтерна, 17.

Андраник Мусатян, генеральный директор ГОУП «Мурманскводоканал»: «Если маленькая бригада выехала, в ней три человека, прицепила прицеп к автомобилю, приехала – у неё всё есть для работы. Если нужно, то можно работать двумя комплектами оборудования. Данная станция, например, к ней подключается эта гидравлика, а можно подключиться и к экскаватору JCB. У нас приходит экскаватор для работ, мы сможем ещё и к экскаватору подключить второй комплект, работать сразу с двумя комплектами».

На данный момент новыми комплектами оборудования оснащены аварийные бригады, что должно не только облегчить работу сотрудников ГОУП «Мурманскводоканала», но и повысит их продуктивность.