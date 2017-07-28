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День за днём с «Арктик-ТВ»28.07.17 19:30

Три человека погибли под лавиной без злого умысла

Виновным в причинении смерти по неосторожности трём жителями Кировска, вынесли приговор. Начальнику отдела лавинной безопасности и главному специалисту по оперативной работе транспортного управления зачитали приговор.

Напомним, что в феврале 2016 года на Кировск обрушилась лавина, унёсшая жизни троих мужчин. На  кадрах съёмки этого страшного ЧП хорошо видно, как снежная стена стремительно накрывает город. Трагедия произошла в 10 часов вечера 18 февраля 2016 года на склоне горы Юкспор. Лавина, которая была вызвана искусственно, перемахнула через защитную дамбу и со всей мощью врезалась в жилые дома. Воздушной волной в зданиях выбило стёкла и повредило балконы. Жертвами «белого потока» стали трое местных жителей, в их числе и специалист службы лавинной безопасности. Объём смертоносной массы составил примерно 200 тысяч кубометров, которые обрушились на город со скоростью насколько сотен километров в час.

- При расследовании уголовного дела было проведено около 400 следственных действий, - отметила Ксения Кошелюк, старший помощник руководителя следственного управления по взаимодействию со СМИ. - Причинённый преступлением ущерб в размере 6миллионов рублей, виновными возмещён в полном объёме.

На скамье подсудимых оказались начальник отдела лавинной безопасности АО «Апатит» и главный специалист по оперативной работе транспортного управления. Именно они отвечали за безопасность рокового принудительного спуска. Со стороны потерпевших были родственники трёх мужчин, тела которых обнаружили под завалами снегом. Именно они выступили с ходатайством о прекращении уголовного дела, которое удовлетворил суд Кировска.

- Предварительное слушание было назначено по инициативе потерпевших и их представителей. По итогам принято решение о прекращении уголовного дела в связи с применением мер уголовно правового характера в виде судебного штрафа в размере 130 тысяч каждому, - отметил Юрий Кочевинов, прокурор города Кировска. - В настоящее время решение суда в законную силу не вступило.

При принятии решения суд учёл наличие иждивенцев у обоих фигурантов дела, их раскаяние и то, что преступление было совершено по неостожности без злого умысла.

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