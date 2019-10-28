Три дня на ринге большого ЗАТО

За победу в турнире по боксу, посвящённому 75-й годовщине разгрома немецких войск в Заполярье, сразились юноши из Александровска, Колы и Североморска.

У юного боксёра из Снежногорска Вадима Соколенко длинный список побед. Это результат постоянных тренировок под руководством опытного тренера. Да и боксирует юноша с самого детского сада. Уверен, спортом должен заниматься каждый. «Спорт, как минимум, делает тебя увереннее в себе, сильнее, - считает Вадим Соколенко, боксёр (г. Снежногорск). Это, я считаю, очень важно».

После окончания школы юноша планирует продолжить спортивную карьеру.

А вот североморец Дима в боксе недавно - всего третий год. Однако тренер отмечает, что у парня большое будущее. «Я не знаю, как я выигрываю, потому что я слабее всех соперников, - говорит Дмитрий Лавренов, боксёр (ЗАТО г. Североморск). - Они больше подтягиваются, но я беру характером. Может они и сильнее, но я бой веду по-другому».

Боевой характер позволил юноше в кратчайшие сроки завоевать первый юношеский разряд. Ещё пара побед и Дмитрий станет кандидатом в мастера спорта. Бывший ученик снежногорской спортивной школы Алексей сегодня приехал для помощи в судействе. Свою боксёрскую карьеру он окончил в 2015 году, сейчас в приоритете семья. Подрастает сын, поэтому молодой папа уже задумывается о том, как сложится судьба мальчика. «Есть мысли отдать его в спорт, попробовать в единоборствах, - говорит Алексей Князьков, судья соревнования (г. Мурманск). - Мы ещё посмотрим. Конечно, хочется в бокс, но дети непредсказуемы, так что посмотрим, время покажет».

Бывших чемпионов не бывает. Как бы не складывалась судьба спортсменов, свой характер они уже закалили соревнованиями на ринге. К слову, на этот раз спортшколе Снежногорска профессиональный ринг предоставили коллеги из Колы, чтобы мальчишки прочувствовали масштаб соревнований.

«Ринг – это экзамен боксера, который он проводит. Одно дело, когда он на полу, другое – на возвышенности, - говорит Анатолий Венедиктов, исполнительный директор Федерации бокса Мурманской области. - Он вызывает у спортсменов определенное волнение, поэтому у них должны вырабатываться сила воли, характер, собранность».

После трёхдневных боёв в каждой весовой категории турнира по боксу ЗАТО Александровск определились призёры и победители. Лучших боксёров состязания отметили медалями и кубками.