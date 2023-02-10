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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.02.23 19:30

Три дня в трёх городах: в Мурманске и области в четвёртый раз пройдёт женская конференция «Звезда Севера»

14 спикеров с Кольского Заполярья и нашей столицы дадут практические рекомендации по работе с эмоциями, расскажут о секретах красоты и хорошего сна в заполярных условиях, а также попрактикуют с северянками ораторское мастерство и чувство юмора.

Организаторы конференции «Звезда Севера» в этот раз решили выйти за рамки закрытых городов и гарнизонов, хотя изначально именно в этом был смысл проекта, призванного вдохновить женщин из ЗАТО на свершения – творческие, предпринимательские или же личностные. 

Евгения Чибис, руководитель проекта «Звезда Севера»: «Четвёртый год мы делаем «Звезду Севера», а в этом году мы проводим её сразу в трёх городах. 16-го, 17-го и 18 февраля она пройдёт в Мурманске, Североморске и Гаджиево».

Тематику события и состав спикеров подбирали тщательно, ориентируясь на запросы аудитории. Для этого даже организовали опрос на площадке: https://vk.com/zvezdasevera_official?w=wall-195728112_715.

А вот программа от города к городу почти не меняется. На каждой площадке выступят 12 лекторов. Это специалисты из Москвы и Мурманска, среди которых, например, доктор Андрей Продеус и телеведущая Ангелина Грохольская.

Евгения Чибис, руководитель проекта «Звезда Севера»: «Будут лекции по направлениям психологии, красоты, здоровья. Самые популярные – речь, юмор, впечатления. Стиль, красота - то, что у наших женщин максимально откликается».

По словам организаторов, не может не радовать всё больший и больший интерес к проекту со стороны женщин. Заявок очень много – желание участвовать, быть, слушать, самореализовываться и не сидеть на одном месте - очень вдохновляет.

Наталья Жданова, представитель председателя женсовета Северного флота: «Новое политическое развитие событий в стране, женщины начинают понимать свою большую роль в жизни развития государства. Стремятся развиваться, им это интересно. Они стали выходить из дома».

Пригласительных на конференцию около 1300. На ЗАТО их распределят, конечно, больше. Здесь играет принцип ориентированности.

Евгения Бедрик, документовед по социальной работе штаба Северного флота: «Это Оленегорск, Мончегорск, Печенга, Аллакурти, Спутник Это те гарнизоны, которые очень далеко находятся от цивилизации».

«Звезда Севера» доказала, что такие конференции дарят участницам массу положительных эмоций, новые знания и знакомства.

Запись на конференцию всё ещё идёт. Напомним, что в Мурманске она пройдёт 17 февраля с 11.00 до 18 часов вечера. Место встречи - ДК имени С.М. Кирова.

 

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