Три добрых кота «Вечёрки» разгуливают по Мурманску

Многие горожане видели видеоролики и читали в «Вечёрке» материалы о загадочных оранжевых котах, которые инкогнито делали в Мурманске добрые дела. Они приносили корм в приют для животных, ухаживали за памятником коту Семёну, вешали кормушки для птиц. Теперь тайна открыта, добрые коты – это проект редакции газеты «Вечерний Мурманск».

Трёх рыжих котов впервые заметили очевидцы возле приюта для животных. Пришли они не с пустыми руками, а с пакетами корма для животных. Такая помощь оказалась кстати, потому что центр временного содержания был разгромлен вандалами.

В будущем коты будут продолжать делать добрые дела и участвовать в благотворительных проектах. За основу добрых помощников был взят любимый читателями образ кота со страниц «Вечернего Мурманска».

- Мы все с радостью согласились, поддержали эту идею. Мне было очень любопытно, потому что я никогда не примеряла на себя костюм ростовой куклы, а такой опыт в жизни, я думаю, пригодиться, - рассказывает Дарья Путинцева, журналист. – И коты - не исключение, так как они стали своеобразным символом нашей газеты.