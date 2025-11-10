Галина Скибяк и Мария Рольская: «Сияние Арктики» - четвёртый сезонПоезд Деда Мороза отправился в путешествие по России в пятый раз. В Мурманск он прибудет 9 января 2026 года
Три дочери великих отцов: на сцене Мурманской областной филармонии состоялся спектакль «Династии»

Спектакль рассказывает о трёх великих династиях, которые на протяжении многих лет писали историю культурного наследия России. Зрители погрузились в воспоминания героинь, которые с теплотой и трепетом делились личными историями и ранее неизведанными чувствами, вспоминая своих великих отцов.

Каждый эпизод спектакля был основан на реальных биографических событиях, они раскрываются через уникальный артистизм и искренность героинь. Илзе Лиепа, Екатерина Рождественская, Александра Захарова – выдающиеся представительницы русского творчества. Любовь к искусству заложили в них семейные ценности.

Антон Собянин, автор проекта «Династии»: «Идея пришла от знакомства с каждой из участниц этого проекта, потому что каждая из них уникальна и каждая с большим достоинством несёт имя своего отца, память о нём, потому что человек жив, пока жива о нём память».

Для наследниц спектакль – это возможность вернуться к тёплым семейным истокам, в которых они питают вдохновение в настоящем. Для них большая честь быть детьми талантливейших артистов и делиться их биографией.

Екатерина Рождественская, дочь поэта Роберта Рождественского, фотохудожница и писатель: «О таких людях надо вспоминать, надо опираться на что-то хорошее, чтобы у нас было хорошее будущее. И Захаров, и Рождественский, и Лиепа - это пласт таких великанов, до которых нам - дочерям ещё очень далеко, поэтому поддерживаем их так, как можем».

Не сыграть, а прожить выступление от самого начала и до финальных минут смогла каждая артистка. Ведь это не выдуманные истории, а реальный жизненный путь выдающихся личностей, их самых близких людей, любовь и память о которых будет вечно жить в сердцах дочерей.

Илзе Лиепа, дочь танцовщика Мариса Лиепы, балерина и народная артистка России: «Я очень рада участвовать в таком проекте, когда я точно знаю, что публика, зритель не уйдёт равнодушным. В этом смысл любого театра, чтобы ты пришёл, твоё сердце и твоя душа начали работать, чтобы ты сопереживал, плакал и смеялся, чтобы ты забыл обо всём, чтобы был там, внутри».

Александра Захарова, дочь режиссёра Марка Захарова, народная артистка России, актриса театра «Ленком»: «Это не игра, это жизнь. На сцене вообще нельзя играть. Великая Раневская говорила, что играть можно в карты, шахматы, а на сцене надо жить».

Такие уникальные, непохожие друг на друга героини встретились на одной сцене, чтобы приоткрыть зрителю завесу сокровенной семейной жизни. Всех их объединила искренняя любовь к отцам и желание нести память о великих людях в следующие поколения.

