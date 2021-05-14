Три главных вопроса у мурманчан, когда они встречаются с Евгением Никорой

В Мурманске так же обсудили развитие торговой сферы. В конференции приняли участие представители власти и сетевых магазинов.

Важное условие успешной работы сетевых магазинов в Мурманской области - это представленная на прилавках продукция заполярных предприятий. Её многие любят и специально ищут среди товаров. Новым «игрокам» на рынке такие предпочтения местных покупателей лучше не игнорировать.

Андрей Малхасян, глава Кольского района: «Мы очень надеемся, что там будут представлены наши местные производители. Это молочное, мясное производство. Думаю, что нам удастся наладить взаимодействие и сотрудничество. Наши жители очень ожидают этого события, чтобы посетить этот магазин».

Ещё одним важным вопросом, который заботит мурманчан, стала городская карта поддержки. Ранее она действовала в сети магазинов «Евророс». Сейчас есть потребность внедрить её в работу новых сетевиков.

Евгений Никора, глава администрации Мурманска: «Переговоры эти мы уже ведём. Это для мурманчан очень важно. Что касается новых торговых сетей, то три главных вопроса у мурманчан, когда они со мной встречаются: Когда будет открыт новый магазин на месте закрывшегося осенью? А будет ли работать городская карта поддержки? Почему не убрано около магазина? Я этот вопрос тоже будут задавать. Причём сейчас все у них убрано».

Но всем покупателям, как это часто бывает, не угодишь. Одним не нравится ассортимент, другим расположение витрин и полок, а третьим униформа продавцов. К огромному удовольствию приверед теперь выбор магазинов стал ещё больше. При этом принцип шаговой доступности никуда не делся, а за разнообразием, конечно, придётся побегать, большие супермаркеты пока в каждом дворе точно не появятся.