Три года получил лихач за ДТП, в котором погибла женщина и пострадала её дочь

Виновным признали и совершившего смертельное ДТП водителя из Оленегорска.

Двигаясь по трассе Р-21 «Кола» на автомобиле «Рено» водитель превысил установленный скоростной режим, пересёк сплошную линию разметки и совершил обгон сразу нескольких машин.

Двигавшийся навстречу водитель в машине «Хендай», уходя от удара с «Рено», столкнулся с автомобилем «БМВ» и грузовым тягачом «Ивеко».

В результате аварии женщина погибла, а её несовершеннолетней дочь получила тяжёлые травмы.

Виновник ДТП не остановился и продолжил движение. О смертельном происшествии он узнал от полицейских.

Кольский районный суд признал мужчину виновным и приговорил к трём годам лишения свободы в колонии-поселения с лишением права управления транспортным средством на срок три года. Также виновному назначено взыскание денежной компенсации в размере 2,5 миллиона рублей.