Три города Мурманской области стали победителями Всероссийского конкурса проектов комфортной городской среды

В Тюмени объявили итоги Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2020 году. Победителями стали три проекта по созданию общественных пространств в муниципальных образованиях Мурманской области – Заполярного, Кандалакши и Оленегорска. В Кандалакше сделают набережную, в Оленегорске благоустроят Сквер космонавтики, а в Заполярном появится «Тропа здоровья».

Ольга Вовк, министр градостроительства и благоустройства Мурманской области: «Мы видим, что такой проект приносит большие субсидии. В этом году они составят 185 миллионов рублей, в прошлом году это было 115 миллионов, а в позапрошлом - 75 миллионов рублей. И каждый год мы повышаем качество проектов».