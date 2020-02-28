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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.02.20 19:30

Три города Мурманской области стали победителями Всероссийского конкурса проектов комфортной городской среды

В Тюмени объявили итоги Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2020 году. Победителями стали три проекта по созданию общественных пространств в муниципальных образованиях Мурманской области – Заполярного, Кандалакши и Оленегорска.  В Кандалакше сделают набережную, в Оленегорске благоустроят Сквер космонавтики, а в Заполярном  появится «Тропа здоровья».

Ольга Вовк, министр градостроительства и благоустройства Мурманской области: «Мы видим, что такой проект приносит большие субсидии. В этом году они составят 185 миллионов рублей, в прошлом году это было 115 миллионов, а в позапрошлом - 75 миллионов  рублей. И каждый год мы повышаем качество проектов».

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