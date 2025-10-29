«Три Ивана – три легенды войны» - состоялся показ документального фильма о героях-северянах

В Мурманске показали документальный фильм «Три Ивана – три легенды войны» о героях, полных кавалерах ордена Славы, которые жили в нашей области. Это работа режиссёра Андрея Сычева об уникальных людях, которые помогали снимать студенты, историки, документалисты и родственники героев.

В документальной картине «Три Ивана – три героя» главные герои - северяне, прошедшие Великую Отечественную войну и вернувшиеся жить в Заполярье. Иван Прохорятов, Иван Зайцев, Иван Бородулин – не просто военнослужащие, а Полные Кавалеры ордена Славы. Это награда, которой удостаивались за особые заслуги.

Александр Чапенко, историк, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Мурманского арктического университета, один из тех, кто помог воплотить в жизнь идею о трёх русских Иванах.

Задумка создания документальной киноленты родилась вместе с режиссёром Андреем Сычевым в автобусе. Однако, когда пришло время её реализовать, без сложностей не обошлось.

Андрей Сычев, режиссёр документального фильма: «Сложно найти сегодня людей».

Дебютный показ провели в Центре управления регионом. Зал был полон зрителей, большинство из которых молодёжь. Кстати, именно мурманские студенты-историки были участниками съёмок. Они лично общались с членами семей героев.

Олег Катенкарий, студент 4 курса Мурманского арктического университета: «Это было самое интересное, чтобы узнать что-то новое … Мне, как историку, было очень интересно, узнавать об этом».

Пять студентов, снявшихся в документальном фильме, ученики Александра Чапенко. Обучаясь на 4 курсе, молодые люди знают, что важно людям не просто сохранять общие факты об историческом событии, но и каждой семье трепетно помнить своих предков, не забывать их подвиги.

Дарья Асташкина, студент 4 курса Мурманского арктического университета: «Сначала было страшно, на самом то деле! Убивает этот страх, который был вначале».

В течение нескольких месяцев студенты работали над сценарием, снимали фильм в разных городах Мурманской области. Общались с родными героев, экспертами, историками и документалистами.