«Три кита» экологической безопасности в Арктике

В Центре управления регионом состоялся научно-практический семинар, главной темой которого стали катастрофические разливы нефти и нефтепродуктов в арктических морях.

Серьёзный урон экологии Кольской земли связан с разными причинами: от техногенных факторов до особенностей арктических условий. Однако работа спасательных служб постоянно находится в развитии, а сотрудники повышают свою осведомленность как в теории, так и на практике, чтобы решать и насколько это возможно, предотвращать проблему.

Дмитрий Татаров, врио начальника Главного управления МЧС России по Мурманской области: «На данный момент, определяя возможности средств, которые у нас есть на территории региона, то мы готовы к ликвидации данной аварии в определенных объёмах, но в связи с тем, что мы не стоим на месте, мы двигаемся всегда вперед, из-за этого идёт повышение уровня подготовленности».

Для Арктики любой разлив катастрофичен. Ледяные покровы и холодная вода зачастую создают для спасательных служб серьёзную преграду. В животном мире последствия проблемы прежде всего сказываются на птицах. Здесь в силу вступают учёные, которые тоже заняты устранением возможной угрозы.

Денис Моисеев, заместитель директора ММБИ по науке: «Нам, как науке, это надо изучать, чтобы понимать, как это может повлиять на живые организмы, если это вдруг произойдёт. Кроме того, сегодня тоже будут доклады о том, что есть организмы, которые позволяют нам бороться с нефтяным загрязнением, конечно, не в особо больших количествах, но когда уже всё очищено физическими методами, то с помощью биологических методов можно сделать окончательную очистку с помощью водорослей».

Предупреждение, мониторинг и ликвидация – «три кита», на которых строилось обсуждение.

По его итогам семинара будут запланированы специальные учения.