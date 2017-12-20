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День за днём с «Арктик-ТВ»20.12.17 19:30

Три кита системы воспитания молодого человека

«Рождественские парламентские встречи» в стенах областной Думы - это не обсуждение предстоящих праздников, как сначала можно подумать, а событие, в котором участвуют депутаты и представители духовенства.  Программа необычного заседания целиком и полностью посвящена проблемам воспитания современной молодёжи.

В большом зале заседаний областной Думы часть депутатских кресел сегодня занимают представители духовенства региона. А у встречи, что нетипично для таких событий, два модератора  - представители светской и церковной власти. Все дело в том, что парламент стал площадкой для одного из этапов «Рождественских чтений». Участники обсудят, как воспитывать молодёжь.

- Мы сегодня обсуждаем целый спектр проблем, среди которых и проблемы кризиса семьи,  - говорит  Константин Жданович, руководитель отдела религиозного образования Мурманской и Мончегорской епархии. - Нас ошеломляет количество абортов в стране, брошенных детей, малолетней преступности, детских суицидов. Конечно, только во взаимодействии государства и церкви эти вопросы можно решать.

Нравственность, духовность, образование - три кита на которых, по мнению богослужителей, строиться воспитание молодого человека, крепко и уверенно ступающего по жизни. Чего не хватает современным детям, так это правильной опоры или примера, на которые  можно равняться. Видимо слишком много в современном мире соблазнов. Именно они перетягивают внимание от серьёзных вещей, будь то общественная деятельность или политика.

- Наша молодёжь вообще немного отстранена от участия в политической, общественной жизни,  - считает Наталия Ведищева, заместитель председателя Мурманской областной Думы. - Хотя потенциал огромный у наших молодых людей. Настолько они умные, настолько они сегодня огромное желание имеют, чтобы вникать, чтобы участвовать во всех наших процессах. Но они чуть-чуть потеряны.

Чтобы задать ориентир в стенах регионального заксобрания, совсем скоро должен появиться молодёжная палата или парламент. Его участники будут задавать тон всей политике Думы относительно молодёжи и, может быть, тогда ситуация изменится. 

 

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